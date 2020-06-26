中火重啟2號機　中市府將重罰並函送法辦

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台中火力發電廠2號機(25)日下午4時開始投煤發電，未遵行台中市政府的停工命令，市府環保局下午5時30分進廠稽查，確認2號機已投入生煤進行發電，違規事證明確，將依「空污法」規定開罰800至2000萬元罰鍰，後續將函送負責人至地檢署，函送對象將儘速釐清，最快於下週召開相關程序，進行行政流程後確定。台中市政府表示，台電24日宣布將啟動台中火力發電廠2號機組，市府環保局當晚第一時間前往稽查，發現中火2號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，僅處分200萬元並命停止操作，並於25日下午1時許送裁處書至中火簽收。然而，台電卻在25日下午4時開始投煤發電，不遵行停工命令，其公開網站資料發電量佔2號機組發電量的10%市府環保局副局長陳宏益隨即率隊進廠稽查，確認投煤併聯發電，違規事證明確，市府將依「空污法」再次裁罰，開罰800至2000萬元，並將負責人函送司法機關偵辦。中市政府說，依「空污法」第56條規定，不依行政命令將移送負責人，負責人指實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營之人，市府將儘速釐清本次下令違法開機使用的負責人為何人，最快於下週召開相關程序，進行行政流程後確定，並將相關事證函請地檢署偵辦。台電表示，台中電廠滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力，近年來台中市工商建設快速發展，用電需求逐步攀升，用電量從2014年的257億度，增加到2019年315億度，5年來增加20%，已超過台中電廠的發電量，中火2號機需要運轉。另一方面，台電也認為，6月後受到夏季季節風向影響，空品良好，前幾天能看到「日環食」便是很好的證明，而2號機運轉發電後，台中市的空氣品質也良好，倒是冬季時，火力發電廠一半停機，仍發生紫爆空汙。因此，台電認為，台中空氣污染來源多元，且成因複雜，不能全部都怪罪台中電廠。台中市環境保護局空氣品質監測網顯示，6月26日中午12時，台中16個測站空氣品質皆為良好。