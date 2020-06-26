「樹包屋」台中刑務所官舍　讓歷史與自然共生

▲台中刑務所官舍群的1棟木造官舍被老榕樹纏繞侵入，意外形成「樹包屋」特色景觀。(圖／文化局提供2020.6.26)

「台中刑務所官舍群」歷史建築是日據時代三大監獄的職員宿舍住所，台中市政府文化局在103年公告登錄為歷史建築，投入修復經費2億2,392萬元；108年10月針對9棟木造官舍和公共範圍進行整修，依據每棟建築原有形式修復，發現其中1棟木造官舍被樹根侵入破壞難以分離，改以現地保留方式，意外形成「樹包屋」特色景觀。

文化局說，台中刑務所同時具有日據中期、末期及戰後初期三種風格的歷史建築，建體共9棟木造官舍，各別興建在日據大正時期(1912-1926)共3棟落成、日據昭和時期(1926-1945)共3棟、戰後1960年代共3棟。其中1棟在昭和時期建造木造官舍，因緊鄰近80年樹齡的榕樹，日經月累，樹根繁密生長，幾乎包覆整棟木造，深入屋頂和牆面、雨水長期滲入破壞木結構，官舍幾乎無法承受榕樹的重量。

文化局指出，為兼顧修復建築與及保護老樹，原有意移植榕樹，再針對官舍修復，經實際評估，為避免在分離修繕過程中造成官舍解體，改以現地重構保存，維持老樹的原生態，並在周圍環境加強清理及安全維護，讓民眾欣賞到建築與自然融合共生的特殊景象。

文化局分享，日據時期判任官官舍以以「和式」的生活空間形式為主，內部空間有玄關、座敷、居間、臺所、炊事場、便所等，甲種官舍還有應接室且為獨棟建築，乙、丙、丁種官舍為二戶建宿舍。並依甲、乙、丙、丁不同職等的職員，分別安排住所為甲種官舍提供州廳郡課長、支廳長、監獄監長等居住，約25坪；乙種官舍提供郡課長等居住，約20坪內；丙種官舍提供四等判任官居住，約15坪；丁種官舍提供巡查、看所等居住，坪數在12坪內。

文化局表示，修復完工後導入民間企業參與營運，將歷史建築活化為多元文化休閒空間，商店經營參考華山文化創意園區，結合特色店、餐廳及戶外空間等形成在地文化景點，園區營運時間延長到晚上，提供民眾下班後新去處，連結鄰近台中刑務所典獄長官舍、台中刑務所浴場、台中刑務所演武場，形成「刑務所官舍群文化園區」，成為台中歷史文化空間的新據點。