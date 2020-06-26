台中大肚山望高寮起飆風　「翹孤輪」失控撞車

▲道路兩邊坐滿青少年圍觀、鼓噪，起哄騎士飆車、翹孤輪(圖/ 記者鄧力軍攝)

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台中市大肚山麓的望高寮景觀公園係賞夜景聖地，近日出現許多夜遊青少年前往聚集、飆車、耍特技「翹孤輪」，昨端午節連假首日夜晚再度出現夜遊人潮圍觀「翹孤輪」特技，結果一名騎士失控撞上一輛自小客車後溜離現場，警方已根據網友上傳影片追查肇事者，並加強取締望高寮危險駕駛歪風。台中市警四分局表示已注意到望高寮有競速飆車現象，已從109年5月16日起迄今，針對該場所週邊於每週五六日等重點期間實施淨化交通（取締危駕、噪音及改裝車輛、靜城專案）及防止青少年聚眾鬥毆，影響治安專案勤務，迄今取締各項交通違規總件數295件（超速139件、無照駕駛66件、改裝車身部件79件、不依規定駛入來車道4件、不服稽查取締3件、違規停車2件、號牌污穢1件、註銷車輛1件）。查處危險駕車等總計10件（包括告發危險駕駛5件、刑法公共危險罪移送3件、查獲偽造文書1件1人。由於大多數大學已於端午節前放暑假，昨端午節連假首夜，成群結隊的年輕人夜遊望高寮，又出現有多位騎士耍帥表演「翹孤輪」，道路兩邊坐滿男男女女起哄鼓噪，騎士一次次「翹孤輪」博得掌聲，觀眾並將影片上傳，突然一輛機車失控撞上一自小客車，騎士狼狽之餘竟「落跑」春社派出所警方據報前來處理車禍，由於該路段沒有監視器，警方已根據網友上傳影片追查事者。