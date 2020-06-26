影／慶端午！公益市集二手義賣　募資做愛心

彰化縣志願服務協會今（26）日在鹿港鎮公園三路及桂花巷藝術村路口舉辦「慶端陽系列活動-women38公益市集二手義賣活動」，彰化縣長王惠美現場喊價拍賣做愛心，共擺了34個攤位舉辦義賣募集資金，作為建造伯立歐家園之用。

▲彰化縣長王惠美為women38公益市集二手義賣開鑼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.26）

王惠美在現場為義賣品喊價拍賣，咖啡機、保鮮盒、旅行背包，瓷器茶具組合，琳瑯滿目，縣議員陳玉姬、鹿港鎮長許志宏、溪湖鎮長黃瑞珠等人也都愛心不落人後，掏出荷包出價搶拍，活動義賣所得將捐助給「社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」，作為建造伯立歐家園之用，提供小兒麻痺、弱勢朋友晚年有安置的地方。

王惠美說，這次活動結合彰化縣內婦女團體、社區發展協會、身障團體共34個攤位共同參加本次義賣活動，募集社會大眾家中用不到的二手物品，藉由市集的方式販售，向社會傳達惜物愛物、環保永續、彼此分享、互惠的精神。

▲彰化縣長王惠美頒發感謝狀給參加本次義賣活動的彰化縣內婦女團體。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.26）

王惠美提到，喜樂小兒麻痺關懷協會陳忠盛理事長發願建立伯立歐家園，為了募款，辦理蕎麥路跑、與農會合作推出產品、成立庇護工場等，目標是1億6千萬，在15年間募得不到3千萬，由於公部門只能補助一半8千萬，所以還差5千萬，呼籲大家有錢出錢、有力出力，一起將伯立歐家園建立起來。未來也期望結合脊髓損傷者多功能服務中心，一起照顧彰化縣境內的弱勢朋友。

▲「慶端陽系列活動- Women38公益市集二手義賣活動」，現場擺設34個攤位舉辦義賣募集資金，作為建造伯立歐家園之用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.26）

社會處長王蘭心說，本次活動由彰化縣志願服務協會協助辦理，結合婦女及社福、身障團體的力量攜手共同響應做公益，增進彰化縣內婦女的社會參與及資源連結能力，希冀結合在地婦女團體資源，讓女力也能撐起半邊天，最終落實公益之目的，並提升縣內民眾整體的福祉及幸福感。