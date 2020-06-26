影／慶端午！公益市集二手義賣　募資做愛心

彰化縣志願服務協會今（26）日在鹿港鎮公園三路及桂花巷藝術村路口舉辦「慶端陽系列活動-women38公益市集二手義賣活動」，彰化縣長王惠美現場喊價拍賣做愛心，共擺了34個攤位舉辦義賣募集資金，作為建造伯立歐家園之用。
王惠美在現場為義賣品喊價拍賣，咖啡機、保鮮盒、旅行背包，瓷器茶具組合，琳瑯滿目，縣議員陳玉姬、鹿港鎮長許志宏、溪湖鎮長黃瑞珠等人也都愛心不落人後，掏出荷包出價搶拍，活動義賣所得將捐助給「社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」，作為建造伯立歐家園之用，提供小兒麻痺、弱勢朋友晚年有安置的地方。
王惠美說，這次活動結合彰化縣內婦女團體、社區發展協會、身障團體共34個攤位共同參加本次義賣活動，募集社會大眾家中用不到的二手物品，藉由市集的方式販售，向社會傳達惜物愛物、環保永續、彼此分享、互惠的精神。
王惠美提到，喜樂小兒麻痺關懷協會陳忠盛理事長發願建立伯立歐家園，為了募款，辦理蕎麥路跑、與農會合作推出產品、成立庇護工場等，目標是1億6千萬，在15年間募得不到3千萬，由於公部門只能補助一半8千萬，所以還差5千萬，呼籲大家有錢出錢、有力出力，一起將伯立歐家園建立起來。未來也期望結合脊髓損傷者多功能服務中心，一起照顧彰化縣境內的弱勢朋友。
社會處長王蘭心說，本次活動由彰化縣志願服務協會協助辦理，結合婦女及社福、身障團體的力量攜手共同響應做公益，增進彰化縣內婦女的社會參與及資源連結能力，希冀結合在地婦女團體資源，讓女力也能撐起半邊天，最終落實公益之目的，並提升縣內民眾整體的福祉及幸福感。