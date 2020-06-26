影／中風不是冬天的專利　天氣熱也會中風！

▲林嶸洲說，曾姓婦人表示最近食慾不振、頭暈及左半身肢體發麻，對話時也有發音困難的跡象。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.26）

台灣「三金影帝」吳朋奉上月因腦中風辭世，演藝圈痛失人才，影迷心碎難過，同時震驚也不少人，認為腦中風多在冬季因天冷誘發，其實「腦中風不是天氣冷的專利」；衛生福利部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲表示，「三高」才是重點，因此就算是大熱天，也別輕忽且應預防。

▲天氣熱體內水分又在高溫下揮發迅速，血液變濃稠且流動緩慢，造成血壓降低形成腦部血液灌流不足，容易引發腦中風。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.26）

你知道嗎？其實夏天中風人數不比冬天少

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一名7旬曾姓婦人日前感到頭暈，且有血壓過低及手腳發麻的情況發生，家人察覺不對勁，趕緊將她送往醫院檢查，結果竟是缺血性腦中風。林嶸洲研判是天氣炎熱，曾姓婦人又沒有及時補充水分，血液變得濃稠，形成腦部血液灌流不足進而造成缺血性腦中風。

住在彰化的曾姓婦人在5月時到朋友家作客，突然感到頭暈不適，看到友人家中有台血壓計就心想量量看血壓是否正常，結果測了好幾次都呈現血壓過低，曾姓婦人覺得奇怪，回家後也將這件事告訴家人。

曾姓婦人的女兒曾小姐說，當時知道母親血壓偏低時心裡有些不踏實，因為3天前母親就曾向她表示左邊手腳出現發麻的情形，於是決定將母親送到醫院檢查，求個心安。

林嶸洲說，曾姓婦人表示最近食慾不振、頭暈及左半身肢體發麻，於是請她將雙手平舉，發現左手高度明顯低於右手，對話時也有發音困難的跡象，懷疑是中風前的徵兆，隨即安排電腦斷層檢查，確認沒有出血現象後，再用核磁共振找到右腦有些微白影，代表血液灌流不足甚至有流動停滯的現象。

▲曾姓婦人又沒有及時補充水分，血液變得濃稠，形成腦部血液灌流不足進而造成缺血性腦中風。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.26）

林嶸洲指出，研判是天氣轉熱，使曾姓婦人食慾不振，進食量驟減，加上飲水不足，體內水分又在高溫下揮發迅速，血液變濃稠且流動緩慢，造成血壓降低形成腦部血液灌流不足，進而引發腦中風；所幸及早用藥控制，沒有留下太嚴重的後遺症，現在只需服用抗血小板藥物搭配復健及正常作息即可。

林嶸洲說，以前夏天看診時最常遇到老人家跟著進香團出去，因為天氣炎熱加上沒有及時補充水分，結果造成很多像曾姓婦人這樣缺血性腦中風的情況產生，雖沒有即刻的生命危險，但病灶已隱藏其中，時間一久恐造成急性腦中風。