影／台糖觀光小火車遭小貨車撞翻　乘客受驚嚇

▲一列載有遊客溪湖糖廠的台糖小火車，行經東螺溪堤岸道路平交道時，與小貨車發生撞擊，導致火車頭和多節車廂翻覆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.26）

彰化縣溪湖鎮溪湖糖廠一輛運載遊客的糖廠觀光小火車，今（26）日下午發生車禍意外，一輛小貨車行經東螺溪堤岸道路平交道時，直接撞擊台糖小火車，造成火車車頭被撞翻掉落東螺溪旁水溝，小貨車也衝進水溝，小火車車廂內270名遊客僅受驚嚇，未有人受傷，詳細事故原因仍待釐清。

▲溪湖鎮溪湖糖廠一輛運載遊客的糖廠觀光小火車，下午發生車禍意外。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.26）

台糖小火車行經未設有柵欄環河路之平交道，遭一輛小貨車撞上，兩車當場翻覆，小火車頭與小貨車當場跌路旁邊溝渠，所幸這起事故並未造成遊客受傷，僅有小貨車司機受到驚嚇，預防性送醫

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溪湖糖廠說，小火車因鐵道受損，6月27,28兩天停止營業，不便之處敬請見諒。

▲小貨車從小火車行進方向的左側出現，然後因貨車及小火車相撞產生的撞擊力造成小火車車頭翻覆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.26）

小火車遭撞擊前，遊客本來用手機錄車外風光，行駛中的小火車的鳴笛聲一直響著，突然，有小貨車從小火車行進方向的左側出現，然後因貨車及小火車相撞產生的撞擊力造成小火車車頭翻覆，小貨車黃姓駕駛、小火車張姓駕駛兩人都受輕傷

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警方表示，初步調查應是小貨車未禮讓小火車，當場從小火車頭撞上，詳細肇事原因待進一步的調查釐清。

▲台糖小火車行經未設有柵欄環河路之平交道，遭一輛小貨車撞上，兩車當場翻覆，小火車頭與小貨車當場跌路旁邊溝渠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.26）

遊客心有餘悸說，從溪湖糖廠開心搭著車出發，抵達終點站濁水站，返程途中，行經到埤頭鄉時，突然左搖右晃，人站不穩跌倒，驚魂過後才知發生車禍。猛烈撞擊，導致觀光小火車部分出軌，火車車頭更飛進水溝；貨車也因撞擊，噴進水溝裡，遊客說，非常恐怖。

黃姓小貨車司機年僅21歲，而事發之 後他到醫院自訴頭暈、頭痛，經頭部X光檢查及其他診斷後發現，其身體沒有問題，醫師開立止暈藥物給他，隨後出院

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張姓小火車司機表示，看到小貨車過來就一直鳴笛，以為對方會減速，「沒想到對方還是一直過來，我就比較緊張，沒有辦法反應，發生這個意外！」

▲溪湖糖廠將掉落溝渠的火車頭以及三節車廂吊起，並派遣支援車頭將剩餘的車廂拖回，而大部分民眾都選擇沿著鐵軌往回走。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.26）

溪湖糖廠表示，事件發生後已緊急調派起重機，將掉落溝渠的火車頭以及三節車廂吊起，並派遣支援車頭將剩餘的車廂拖回，而大部分民眾都選擇沿著鐵軌往回走，僅有部分民眾搭乘小火車接駁返回糖廠，並由同仁協助進行退票動作。