台北市長柯文哲　南下屏東替廖國富助選傾聽青農心聲

▲台北市長柯文哲南下屏東崁頂，與在地青年農民座談，為在地農業找一條更好的道路，更力讚無黨籍崁頂鄉長候選人廖國富，希望以台大環境農業出身的專業和對故鄉熱忱，讓崁頂農產及屏東農業能在全國的舞台發光，振興在地經濟。（圖／記者黃正忠翻攝, 2020.06.26）

▲台北市長柯文哲南下屏東崁頂，與在地青年農民座談，他表示，屏東枋寮鄉也透過與北農的合作銷售在地農產，廣受好評，未來崁頂鄉也能採用一樣的管道和模式推廣。（圖／記者黃正忠翻攝, 2020.06.26）

台北市長柯文南下屏東崁頂，與在地青年農民座談，力讚與會的無黨籍崁頂鄉長候選人廖國富，希望以台大環境農業出身的專業和對故鄉熱忱，讓崁頂農產及屏東農業能在全國的舞台發光，挾著在地人氣，柯文哲晚上七點也到潮州夜市陪同廖國富掃街拜票，回饋鄉親的熱情。柯文哲在屏東崁頂與在地青年農民座談中表示，農業發展上政府要扮演推動者的角色，可用契作方式，由政府少量補貼，引導農業成長，進而升級轉型，而台北農產運銷公司過去運作的模式十分成功，屏東枋寮鄉也透過與北農的合作銷售在地農產，廣受好評，未來崁頂鄉也能採用一樣的管道和模式推廣。廖國富指出，這次競選鄉長，全鄉走透透看到農民的辛勤付出，更再次確認崁頂的農產品質十分優良，未來當選後，要充分發揮崁頂在地農產特色，行銷到全國各地，台北就是第一站，透過團膳是很好的方式。廖國富承諾，會用心做崁頂的農作品牌，讓稻米、紅豆、苦瓜、黑豆、麻油、冰糖等崁頂特產名聞遐邇。柯文哲指出，農產品在生產、運送、消費等過程後，約有三分之一的產量被浪費掉，生產過剩的情形只要控制產量，並有效降低產銷過程的浪費，追求高品質的農業，農產品還有價格上升空間，更能帶動農業轉型為更精緻化的產業，提高農民收入。