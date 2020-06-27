假電價訊息網路流傳　台電打臉提供正確資訊

最近網路社群一直在流傳，自即日開始，新的夏季電價分3個時段，計價方式也不同，所以洗衣、吹冷氣要挑電價最便宜的時段，衣服也要半夜起來洗！遭台電嘉義區營業處打臉，台電指出，這是假消息，內容與現行時間電價完全不符。夏季是用電高峰，網路社群竟然流傳「明天開始電費分上午7到13點是平常的5倍、下午13點到15點是平常的10倍及下午15點到隔天上午7點是平常費等3段式，還提醒大家如果要洗衣服和開冷氣要注意時間。」對於這則訊息，台電嘉義區處營業處表示，假消息又來了！老謠言再包裝。台電說，時間電價要先向台電提出申請才可以，網路傳流的3大時段內容，與現行時間電價完全不符，如果每月用電超過700度，才會建議評估後再提出申請選用；如果民眾真想省電費，還是有祕訣的，像是夜貓族或是假日比平日用更多電的人，可以選擇用台電的時間電價計費、就能省錢。台電公司說明，電費是以單月試算，一般民眾電費是2個月收費1次，因此電費單會以2個月加總方式列示；電價表則分「時間電價」及「非時間電價」，一般住家因用電量較少，多採非時間電價，以總用電量及級距累進電費單價計費，除非申請改按時間電價計費，才以該時段電費單價及用電量計費，用戶可依用電量及用電習慣評估是否適用。有關詳情可以參考台電的官方網站取得正確資訊。