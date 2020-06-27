中火2號機發電量近滿載　中市府蒐證將重罰法辦

台中火力發電廠2號機於25日開始投煤發電，未遵行台中市政府的停工命令，昨(26)日中火發電量又增加，成為全國發電量最大的地方，副市長黃國榮今(27)日再次率隊稽查中火運作情形，強調市府已蒐集完備證據，將依據空污法規定裁罰，最高可罰2000萬元罰鍰，下週完備行政程序後，並依法將台電負責人函送法辦，顯示市府執法及捍衛中部人健康的決心。

黃國榮表示，原本中火10部機組的裝置容量僅占全國的11.4%，但依據昨日下午台電公司的發電資訊顯示，中火負擔了全國12.6%的發電量，尤其，昨日是連續假日，整體用電量應較平日少，但中火的發電量卻增加，成為全國發電量最大的地方。

黃國榮指出，中火2號機在沒有操作許可證的情況下，25日重新投入發電，環保局副局長陳宏益當日隨即帶隊稽查，當時每小時投煤量25公噸、淨發電量約為裝置容量的10%，但今日查核發現，每小時投煤量已提高到230公噸、淨發電量也超過裝置容量的95%、接近滿載。

黃國榮說明，中火2號及3號機組早在今年1月份即被台中市政府廢止許可，雖然環保署撤銷此行政處分，但未報行政院同意即逕行撤銷，行政程序不完備，表示市府廢止許可的行政處分仍有效，因此中火將2號機組重新投入發電是違法的，市府已蒐集完備證據，將依據空污法63條規定裁罰，累積25日及今日發現數據，最高可罰2000萬元罰鍰；由於台電不遵行停工命令，公然違法，市府將於下週完備行政程序後，依據空污法56條規定，將負責人函送法辦，顯示市府執法及維護中部人健康的決心。

台中市政府表示，台電24日宣布將啟動台中火力發電廠2號機組，環保局當晚第一時間前往稽查，發現中火2號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，僅處分200萬元並命停止操作，並於25日下午1時許送裁處書至中火簽收。

台中市政府說，依空污法第56條規定，不遵行停工命令將移送負責人，負責人指實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營之人，市府將儘速釐清本次下令違法開機使用的負責人為何人，最快於下週召開相關程序，進行行政流程後確定，並將相關事證函請地檢署偵辦。