碩果僅存鑿花工藝師陳佐民　嘉義市禮聘培育木業新血

▲陳佐民老師（中）傳承技藝。（圖／嘉義市政府提供)

素有「林業之都」的嘉義市，昔日興盛的欄間木雕（俗稱花板）產業，曾經擁有無數的鑿花工藝師，近因受現代建築影響，今碩果僅存1位經營欄間鑿花工廠的陳佐民工藝師，仍堅持欄間木雕技藝，嘉義市為傳承花板雕刻，首度禮聘大師開設「欄間雕刻木作傳習工作坊」，培育傳承鑿花技藝人才。嘉義市昔日為阿里山林場木材集散地，擁有「林業之都」美譽，且木雕師人力充足，造就欄間木雕（俗稱花板）產業的興盛，但受現代建築影響，今僅剩一位經營欄間鑿花工廠的陳佐民，仍堅持不懈。投入花板雕刻長達40多年的陳佐民工藝師，現年63歲、不捨鑿花工藝逐漸式微，為力求突破創新，曾透過嘉義市文化局協助媒合，攜手年輕產品設計師跨界合作，將雕刻結合燈飾，藉由光影變化，營造作品的層次與立體感，也替居家環境增添藝術氣息，陳佐民更嘗試開發符合台灣市場所需的產品，包含欄間餐桌和電視牆等，供人能不設限的欣賞欄間木雕之美。陳佐民近期使用檜木舊料及樟木，費時半年製成「君子道」新作，雙側門片搭配中式銅門把手，兩旁垂直崁入「梅蘭竹菊」四君子花板，顛覆過去欄間木雕，多以水平呈現的印象，而正門上方則採用日本神社的鳥居，中日合併的獨特風格，頗富巧思。文化局表示，陳佐民老師獲頒108年度文化部傳統匠師，仍不斷精進自身技藝，持續透過鑿花進行創作，工作坊為期近半年，報名人數踴躍，教學內容以欄間木雕為主題，不僅傳授基礎知識，包含木料選材、各類雕刻工法及藝品賞析等，同時帶領學員動手實作，一起探索傳統工藝的獨特與精巧，期盼藉由系統性的課程規劃，深入了解花板產業，為「木都2.0」注入新血。