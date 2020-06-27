大安沙雕音樂季登場　壯觀場景盡收眼底

「2020大安沙雕音樂季」今(27)日起至7月12日在台中大安濱海樂園熱鬧登場，中市府觀光旅遊局表示，今年以「嗨ON大安環遊世界」為主題，橫跨世界五大洲，打造13個國家特色景點，有日本的淺草寺雷門與晴空塔、非洲埃及金字塔、大洋洲雪梨歌劇院等，讓民眾免出國世界景點一次看。





觀旅局今下午2時在大安濱海樂園舉行「大安沙雕音樂季開幕暨宣傳記者會」，局長林筱淇特別指出，大安沙雕音樂季今年邁入第10年，年年觀光人次攀升，已建立良好口碑且成為台中觀光亮點的海洋活動之一，同時也是中部地區民眾夏天首選的海邊休閒活動勝地，雖今年受疫情影響，但沙雕精采度不減，首創「中臺灣最大共構式沙雕」以埃及金字塔、埃及艷后與獅身人面像驚豔全場，加上今年大安濱海樂園換新裝，加碼首創「Q版海洋觀景平台」不僅可以一覽無遺大安海景，還能由上往下俯視整個沙雕藝術展區，臺中知名景點鎮瀾宮、湖心亭、臺中國家歌劇院盡收眼中。



▲台中大安濱海樂園(圖／柳榮俊翻攝2020.6.27) 林筱淇指出，今年特別規劃以「環遊世界」為主題，讓民眾暢遊臺中知名特色景點及環遊世界文化巡禮，在沙雕展區也設置友善無障礙木棧道讓身障朋友、嬰兒車近距離觀賞沙雕，除了16天絕美的藝術沙雕展外，也精心規劃「日日fUN心玩」環遊世界明信片繽紛塗鴉樂與親子沙雕DIY周邊活動體驗動手做，增進親子間情感。





林筱淇也提到，大安港早期名為「螺絲港」是臺灣中部西海岸重要登陸口岸，海灘平坦寬闊，沙質柔細、海水湛藍，在退潮時露出綿延數百公尺的大片沙灘形成濱海獨特的美麗景緻，也是體驗風箏衝浪最佳勝地，更是清涼消暑的最佳去處，歡迎大家安排時間來一趟大安海線輕旅行，一起賞沙雕、享美食、觀海景、宿好旅，最後也提醒民眾能多加利用活動會場接駁。



