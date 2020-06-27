力挺嘉義小農　翁章梁北上現身百匯農市集

▲翁章梁北上現身百匯農市集，推廣嘉義農產品（圖/嘉義縣政府提供）

疫情解封後的端午連假，行政院農業委員會26、27兩日在總統府前廣場舉辦百匯農市集，號召全臺15個縣市的農友北上設攤，現場品項包括當季蔬果、冰品、伴手禮及手作小物，縣長翁章梁也親自北上關心來自嘉義的小農，喊出「要讓嘉義的農產品走出來，直接與消費者對話。」市集集合全台特產，民眾不用跑透透，就能在「百匯農市集一邊欣賞舞台區「藝文大匯演」的精彩演出，同時輕鬆選購「產地直送、安心溯源，來自全臺各地的農會、青農的優質農特產品與農產加工品、伴手禮，翁章梁說，能夠來到市集的農產品都是「精品」，一方面來到這裡能與其他縣市農友交流，認識其他縣市農產品如何包裝行銷及經營品牌，另一方面也能透過擺攤，令更多人認識來自嘉義的農產品，農友們也能行銷自家品牌。疫情趨緩後，現場有許多家長帶著小朋友一起前來，來自台北的民眾表示，現場除能吃到、買到全台農特產品外，還能欣賞現場「藝文大匯演」的演出，度過開心的端午連假。百匯農市集為期兩天（6/26、6/27），從上午11點至晚上8點，搭配現場「藝文大匯演」的演出，讓民眾有吃還有玩，行政院農委會也邀請台灣婆婆媽媽、煮婦煮夫們耳熟能詳的料理達人「阿芳老師」在吃天下午3點進行直播，讓無法前往現場民眾也能一睹市集現場。