影／詩人好手齊聚鹿港文開書院　找你吟詩「作對」

▲2020年全國詩社聯合吟唱大會在鹿港文開書院大會師，各路詩人以各種古調來吟唱詩詞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

為弘揚國粹，倡導詩風，由文開詩社主辦、彰化縣文化局協辦「2020年全國詩社聯合吟唱大會」今（27）日在鹿港文開書院舉辦，各路詩人好手齊聚古色古香的文開書院吟詩作對，彰化縣長王惠美說，活動以發揚文化國粹與傳承為目的，台語吟唱詩文似乎更具特色和風味。

▲鹿港文武廟為清代最重要的公共建築，是鹿港文風鼎盛的代表象徵，文開書院的設立，更孕蘊無數儒子登科及第，讓鹿港文風享譽全臺。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

王惠美表示，為紀念愛國詩人屈原，端午節也是詩人節，這次除了在文武廟有詩詞吟唱大會之外，在鹿港公會堂、桂花巷藝術村、龍山寺等地點也都有活動，晚上六點開始，在桂花巷藝術村、中山路、鹿港公會堂、鹿港老街，還有夜間燈光饗宴美麗的燈飾，歡迎大家來鹿港慢遊、在鹿港住一晚，體驗鹿港之美。

王惠美指出，每年文開詩社都會於端午節連續假期舉辦全國詩人大會師，透過此場域使他們對於人誌史地物吟詩作對的抒發並公開的吟唱，透過詩詞吟唱交流並互相的聯誼，感謝文開詩社長期以來對於詩詞書畫的不遺餘力的傳承。

▲各路詩人好手齊聚古色古香的文開書院，賽前練習吟唱。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

鹿港鎮長許志宏說，每年在端午節由文開書院舉辦此次全國性的吟詩大會，鹿港有很深的文化，包括歷史、文學、哲學、文字、工藝、建築等，歡迎大家來鹿港體驗；文開詩社社長陳岸說，文開詩社於鹿港鎮文開書院內舉辦全國性的吟詩大會，這次活動相當有意義，對於鹿港文化的提倡及全國詩社都有很大的幫助，有20團詩社報名及兩團的南管聯演，使對作詩詞、吟唱有興趣的社團，能夠來共襄盛舉。

今年聯合吟唱大會，詩文創作採當場出詩題拈韻，評選當場頒獎，為活動掀起高潮，除此之外，現場還以傳統文人調、福建調、宜蘭調、鹿港調、恆春調及各種古調來吟唱詩詞，藉以推展吟唱風氣、弘揚詩粹。

▲2020年全國詩社聯合吟唱大會在鹿港文開書院大會師，國樂表演揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

為了增加詩人寫作興致，更邀請多位書法名家現場揮毫及展覽作品，將詩作由內心轉換為筆墨揮灑而出，藉由筆墨的揮灑亦讓一般民眾深刻了解固有鹿港文化之美，營造了詩、書、畫合一之氛圍，另外，現場的國樂演奏，除了增添雅興之外，更讓參與的民眾一起隨震撼磅礡、輕巧歡快的旋律擺動，透過傳統音樂醇厚的樂音感受到詩詞之美。