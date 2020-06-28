台南女童燙傷延誤就醫致傷口惡化潰爛　家長疑涉虐童

台南1名４歲女童遭燙傷，家長卻延遲就醫，導致傷口嚴重惡化，台南市社會局接獲通報，派社工前往調查，發現女童因父母親延誤就醫，導致傷勢嚴重，已有嚴重疏忽照顧情事，且未有其他家屬可提供照顧協助，立即緊急安置女童，同時啟動調查依法查處。
社會局表示，據女童家屬說法，女童是兩週前遭燙傷，家人未帶女童前往醫院治療，造成傷口潰爛嚴重，醫療人員亦表示，傷勢狀況尚符合家屬所述兩週前燙傷，但女童受傷原因仍在詳細調查中；父母親嚴重疏於照顧且延誤就醫，造成女童傷勢嚴重，社會局已立即依兒童及少年福利與權益保障法第56條進行緊急安置。
目前家戶內尚有其他孩童，社會局已另派社工前往家戶進行安全評估，確保其他孩童安全狀況。
據悉，該女童係由繼父與母親照顧，27日晚上8時，南市警永康分局接獲報案，稱有小孩管教問題的家庭糾紛，警方到場發現，女童繼父正與外祖母發生爭吵，繼父要求外祖母離開，而外祖母因聯繫其他親屬介入，引發紛爭。
警方發現女童雙腳嚴重燙傷，且傷口嚴重潰爛，即派員與家屬帶女童前往永康奇美醫院就醫，並通報社會局進行調查釐清案情，追查是否涉嫌違反兒少法相關法規情事。
家屬指出，2週前女童要洗澡，自行開熱水時遭燙傷，當時繼父外出工作，女童母親聽到女童哭聲，發現女童燙傷，惟因家中經濟因素，僅帶女童到附近診所拿藥擦，1週後感覺傷勢似乎較好了，即以繼父工作常使用的燙傷藥膏治療。繼父向社會局表示，原本女童還會自己走路，但其外祖母近幾日到家住，女童情況變糟，繼父報警要求外祖母離開，其外祖母聯繫親屬而衍生紛爭。
醫療人員指出，因女童傷勢為2週前，難以判別是否為「合理傷勢」，社會局初步評估，女童現有家庭似難以妥適照顧女童，且未有其他家屬可提供照顧協助，立即啟動緊急安置，目前啟動調查依法查處。
台南市永康分局副分局長章振國指出，警方接獲民眾報案疑有孩子管教糾紛，警方派員前往查處發現女童腳部燙傷，並請家屬送醫及通報社會局查處釐清是否有涉嫌違反兒少法規情事，並請女童繼父到派出所協助調查釐清案情，對於是否涉嫌違法需待社會局等相關單位調查釐清，並視調查結果依法查處偵辦。
警方呼籲民眾或網友，在事實真相未調查釐清前，請勿在網路散布傳播不實訊息，也不可糾眾進行「私刑正義」，否則警方將依刑法及社維法嚴辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110