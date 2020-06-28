影／彰化民宅傳槍擊案　台中一警中彈

彰化縣和美鎮一處民宅今（28）日傳出槍擊事件，第二警分局偵查隊凌晨越區到彰化縣和美鎮偵辦一起男子持槍恐嚇案，過程中員警被嫌犯開槍射傷，受傷2員警送醫救治，送醫救治無生命危險，彰化霹靂小組支援攻堅，順利將嫌犯逮捕，並送回中市警局偵辦。

▲台中市警察局第二分局偵查隊到李男住處進行蒐證，過程中員警被嫌犯開槍射傷，受傷員警送醫救治。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.28）

台中市第二警分局偵查隊員警今（28）日凌晨3時許，到和美鎮勘查刑案現場，準備蒐證後向檢方聲請搜索票，未料兩警勘查時，正巧碰上涉案的李姓男子，雙方爆發肢體衝突，李亮出身上的改造手槍，拉扯過程中走火，打中楊姓偵查佐的左肩後，李逃逸後，中槍的楊姓偵查佐被送彰化基督教醫院救治。

據了解，有多項前科的李姓男子（43歲、彰化縣和美鎮）與前妻與另名男子有感情糾紛，李男23日時持槍前往台中市北區，欲找該名男子恐嚇，當時沒有找到該名男子，但也揚言有槍，警方獲報，由台中市第二警分局進行調查，警方欲向檢方聲請搜索票，今天凌晨先前往彰化勘查現場，未料卻突然遇到歹徒而發生槍支走火遭擊中的意外事件。

▲中槍的楊姓偵查佐被送彰化基督教醫院救治。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

據了解，台中市警察局第二分局偵查隊劉姓小隊長跟楊姓偵查佐，今凌晨3時許到李男住處進行蒐證，卻被李男從監視器發現，認為兩人鬼鬼祟祟，於是拿著改造手槍出門理論，質問對方為何在他的門口走來走去，警員謊稱是走錯路不被採信，這時李嫌拿出手槍指向便衣警員，警員見狀馬上奪槍，雙方爆發拉扯，瞬間李男即發1槍打中楊姓偵查佐肩部中彈槍擊貫穿、劉小隊長右手肘擦傷，送醫急救沒有生命危險。

彰化警方獲報，請求霹靂小組支援攻堅，霹靂小組在清晨6點30分在李男住的鐵皮屋展開圍捕任務，於上午8點50分左右，躲藏在鐵皮屋租屋處內的李嫌束手就擒，其女友也一併帶離，人和槍枝查扣物都交台中警方帶回偵訊並保護。

攻堅過程，保安隊霹靂小組先朝鐵皮屋投擲2顆震撼彈，用巨大聲響阻撓嫌犯逃逸，再由荷槍實彈的霹靂小組幹員攻堅入屋，嫌犯一度企圖持槍尋短，連開3槍還好全都是啞彈，否則後果不堪設想，警方查扣到改造手槍內還有4顆子彈。