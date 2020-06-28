國慶煙火決定在台南漁光島施放　郭信良回應了

國慶籌備會秘書長陳宗彦今（28）日表示，109年國慶焰火施放地點，經焰火處專業評估並與台南市政府取得共識，擇定於台南市安平區知名景點漁光島施放，對此台南市議長郭信良「予以尊重」，但他指出，希望相關配套措施能完善規劃，否則恐會成為安平區的「災難」。郭信良表示，當初漁光島亦是考量的地點之一，但因考慮周邊停車問題，以及是否承受得了人潮大量湧入，加上四周防風林恐會影響整體視線之阻礙，才會建議選擇其它地點。郭信良強調，既然中央已經決定地點，台南市政府應立即積極規劃，擬訂配套措施，包括施放點之觀看視線、停車問題、交通動線管制等，若未有完善之相關規劃，恐會成為安平的「災難」。5月26日市議會總質詢首日，郭信良率先向全市市民宣布，今年國慶煙火將在台南舉辦，並建議適合地點是觀海橋至鹽水溪橋的溪邊高灘地，如今中央卻選擇在漁光島，郭信良說，每個地點都有其優缺點，他對中央做出的決定，「予以尊重」。陳宗彦表示，台南市政府提出「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸」(曾文溪橋預定地)等5個建議地點，這些地點都具有在地特色。陳宗彥指出，歷年來國慶焰火施放地點，以安全為最優先考量，觀賞區腹地承載量、佈彈選擇、交通動線、天文氣候等因素，都是國慶焰火成功的重要因素，歷年在縣市政府提出地點規劃後，都會由國防部軍備局擔任幕僚作業的焰火處赴現地專業評估。籌備會表示，經焰火處現地探勘評估南市府建議地點後，「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」等3個施放建議地點，因落焰區涵蓋密集住宅區、魚塭或臨近生態保育區，未符合落焰區安全條件。「將軍漁港及七股鹽山」則因將軍漁港港區設有油槽，依規定油槽設施周遭一定範圍內不得進行焰火施放，且周遭多為魚塭，並鄰近黑面琵鷺保護區，安全性不足，可能產生環保爭議，經綜合評估後，建議以漁光島區域作為施放地點的優先考量。