出賣嘉義拼觀光　國旅好康都抵「嘉」

▲搭配交通部安心旅遊專案上路，嘉市府邀各關單位共同推出各項優惠方案。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.28）

在新冠肺炎肆虐期間，觀光旅宿產業受到不少影響，而於後疫情間，為振興觀光產業，嘉義市政府邀請旅館業者、旅行業者、故宮南院及林鐵處等單位舉辦「入住享家國旅首選抵嘉」，並搭配交通部觀光局7月1日安心旅遊專案上路，共同推出各項優惠方案。配合中央安心旅遊專案，嘉義市政府加碼推出振興旅宿業者計畫，針對自由行旅客，加碼提供折抵住宿費用500元（每人身分證編號限用一次）；另針對旅行社規劃出團嘉義市的團體旅遊(每團至少10人)，每人每日補助500元，附帶3個條件：在嘉義市2天1夜以上之行程，於嘉義市住宿1晚以上，且安排午餐或晚餐(擇一)在嘉義市用餐，且每家旅行社須以總公司名義申請補助，以1,000人次為上限。嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市位於雲嘉南觀光休閒消費中心，隨著疫情解封、暑假即將來臨，讓人引頸期盼免費入場的「科學168活動」將在7月中旬舉行，而「藝起森活2020嘉義藝術節」活動已展開；「2020嘉義市購物節」已開跑，凡持嘉義市單筆消費滿600元發票，在購物節LINE官方帳號登錄發票，可參加抽獎，最大獎Toyota汽車、Gogoro電動機車，還有300多項好獎。故宮博物院南部院區為協助振興嘉義觀光產業，自109年7月1日起至8月31日止，遊客憑嘉義市合法旅宿住宿或訂房證明，即可兌換故宮南院免費入場參觀券。來嘉義市遊客亦可憑電子票證免費搭乘低底盤電動公車，利用大眾運輸工具的便利，從嘉義火車站開始，經過噴水圓環、文化路夜市、嘉義公園、蘭潭等觀光旅遊景點，不用塞車一次滿足。另外，阿里山林鐵處為鼓勵國內旅遊，帶動嘉義地區觀光發展，特別辦理109年阿里山林業鐵路安心旅遊加開列車申請專案，自109年7月16日至8月28日止，每週一、二、四、五加開1班次列車往返嘉義站與十字路站，優先提供嘉義在地產業及全國各旅行業提前申請購票。