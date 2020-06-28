影／食物銀行　從彰化二林溫暖小鎮出發

台灣食物銀行聯合會與彰化縣樂林食(實)物銀行慈善會，今（28）日在二林鎮中正國小舉辦彰化縣樂林食(實)物銀行慈善會暨食物冰箱聯合揭牌典禮，彰化縣長王惠美說，證嚴法師常說「惜福、惜福」，透過食物冰箱能讓資源循環再利用，把即期品透過轉介用在有需要的人身上。

▲二林鎮約5萬的人口，建置了20台食物冰箱。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

王惠美感謝樂林食物銀行發起人二林鎮長蔡詩傑，匯聚社會各界力量，將企業、善心民眾分享出來的物資媒合到福利邊緣戶手中，延續善的循環以及避免食物浪費，在2020年用20台食物冰箱照顧偏鄉，打造全台食物冰箱據點密集度最高的溫暖小鎮，促成二林鎮內行善及資源再利用的風氣。

▲2020年用20台食物冰箱照顧偏鄉，打造全台食物冰箱據點密集度最高的溫暖小鎮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

王惠美表示，好事一定要張揚，城鄉還是有差距，越偏遠的地區資源就越不足，蔡鎮長看到一些弱勢團體的問題，所以發起樂林食(實)物銀行，號召各公益企業、善心人士捐贈20台的食物冰箱，提供給各站的站長們照顧村里的弱勢朋友，造福很多偏鄉的孩子以及弱勢朋友，她謝謝所有志工及地方人士出錢出力，扶持樂林食(實)物銀行，幫助真正有需要的的朋友。

▲樂林食物銀行發起人二林鎮長蔡詩傑，匯聚社會各界力量，將企業、善心民眾分享出來的物資媒合到福利邊緣戶手中。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

蔡詩傑表示，食(實)物銀行整體的概念就是「愛分享、分享愛，食物不浪費」，二林鎮目前是全台灣食物冰箱據點最密集的鄉鎮，幾乎一個里就有一個食物冰箱的據點，希望食物冰箱不是多而已，而是未來能普及照顧弱勢家庭、獨居老人、及社會底層需要關懷的民眾，我們希望能創造全台灣、甚至全世界最有溫度的鄉鎮，也希望能更把食物冰箱的概念普及到各個地點。

台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫指出，台灣食物銀行聯合會理事長方荷生號稱是地表最強的里長，在台北最窮困的忠勤里建立的第一個食物銀行，他們希望一萬個人能夠建構一台食物冰箱，而現在二林鎮約5萬的人口，卻建置了20台食物冰箱，平均2、3千人分享一台食物冰箱，並在一年時間由傑林獅子會募集了10台的冰箱，所以二林鎮的食物冰箱密度是全台第一名。