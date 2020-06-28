復康巴士　載身心障礙朋友迎向未來

國際扶輪3523地區今（28）日捐贈一輛愛心復康巴士給喜樂小兒麻痺關懷協會，希望能改善身心障礙者接送的問題，使身心障礙者能安心工作；國際扶輪3523地區總監邱鴻基說，希望藉由這輛裝滿著愛的復康巴士，載著所有身心障礙朋友，迎向未來，快樂向前走。

▲身心障礙朋友每天需依靠三輪車、電動輪椅、或家長接送。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，這輛身心障礙朋友期盼多年的復康巴士，將有效改善社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會接送問題，提供身心障礙朋友一個更安全也更方便的交通運輸工具，讓行動不變的身障朋友能有機會獲得就業及各式相關服務。

陳忠盛表示，喜樂小兒麻痺關懷協會附設的愛加倍庇護工場，為彰化縣第一家立案之庇護工場，營業項目主要為印刷設計及咖啡生產，藉以提供身心障礙朋友工作機會，但因地處偏遠交通不便，無公車或公共運輸系統可抵達，身心障礙朋友每天需依靠三輪車、電動輪椅、或家長接送或協會安排交通車至鄰近車站或住家接送，比一般人花費更多時間及精力才能前往協會上班或接受服務。

▲國際扶輪3523地區捐贈一輛愛心復康巴士給喜樂小兒麻痺關懷協會，希望能改善身心障礙者接送的問題，使身心障礙者能安心工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.28）

陳忠盛說，協會資源不多，都要為服務及經費煩惱，感謝扶輪社聽見他們的聲音，看見他們的需求伸出援手，改善身心障礙朋友交通問題，讓身心障礙朋友能在更安全的接送下，自力更生投入工作中。

邱鴻基表示，國際扶輪3523地區今年年度口號是「手牽手、快樂向前走，心連心、扶輪一家親」，透過扶輪這個大家庭及地區團隊的努力，從事公益活動，回饋社會，幫助更多有需要的人，希望藉由這輛裝滿著愛的復康巴士，載著所有身心障礙朋友，迎向未來，快樂向前走。