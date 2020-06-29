影／台南大億麗緻酒店正式熄燈　吳俊億：當然會不捨

▲台南市長黃偉哲難得拿起相機，幫所有員工拍照留念。（圖／記者陳聖璋攝，2020.06.28）

▲大億集團董事長吳俊億低調現身。（圖／記者陳聖璋攝，2020.06.28）

▲台南大億麗緻酒店「熄燈」，走入歷史。（圖／記者陳聖璋攝，2020.06.28）

台南大億麗緻酒店在28日結束對外營業，晚上酒店舉辦熄燈音樂會，10點正式熄燈落幕，走入歷史。台南市長黃偉哲也現身會場，代表台南市政府致贈感謝卡，為其在19年期間熱情參與觀光與公益活動，表達深厚感謝。大億集團董事長吳俊億悄悄現身場邊，面對記者提問，他略帶感傷地說，「當然嘛A嘸甘（當然會不捨）」！吳俊億在音樂會接近尾聲時，與億載會的會員及友人一同步出電梯，吳俊億並未走入會場，記者趨前詢問，吳俊億略帶感傷，用台語說，「當然嘛A嘸甘（當然會不捨）」，揮揮手不願再多說什麼。黃偉哲表示，帶著高興又難過的心，來面對大億麗緻的熄燈，這19年來，伴隨著台南的成長，伴隨著許多人共同的記憶，進行過很多很多場的婚禮，辦過很多的生日宴，其實，大億麗緻早已成為府城的一部分，也是最重要的一部分。這段時間參加很多場畢業典禮，黃偉哲強調，就屬這場最為不捨，感謝大億麗緻所有工作人員對台南市的服務，希望你（妳）們能繼續為台南市服務，接手的人希望能將所有人留任，這是最高的努力目標。觀旅局局長郭貞慧說，大億麗緻酒店在台南耕耘了19年，在28日畫下句點，大家都相當不捨，也很難過，然而，再多的不捨，企業也是有必須轉型的時候，在此也獻上深深的祝福。觀旅局指出，台南大億麗緻酒店為台南第一間國際觀光旅館，也是第一家五星級飯店，營運19年以來，董事長吳俊億對於台南大大小小觀光活動、國內外推廣、公益活動的參與均不遺餘力，可說是台南觀光的最重要合作夥伴之一。最後一夜熄燈音樂會暨謝幕儀式，酒店邀請台南市醫師公會合唱團等團體，在一樓大廳表演，現場來了數百位民眾參與見證大億麗緻的熄燈，酒店團隊也特別感謝民眾們在過去6738個日子裡的支持。晚上10點熄燈前，酒店員工大合唱「永遠的畫面」，向在場民眾揮手告別，高喊「謝謝大家」，晚上10時15分，在樂團演奏聲中，大廳與酒店外的燈隨著倒數聲熄燈，正式畫下句點。。熄燈後，許多民眾仍不願離去，在酒店一樓大廳及大門前，爭相拍下酒店最後身影。