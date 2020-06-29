佈局超正副發言人參選地方民代？侯友宜：全心現階段工作

▲市議員質疑戴湘儀在每次在侯面對媒體時都站在侯身後，曝光度很高。（資料照）

新北市長侯友宜今（29）接受新北市議會民進黨團總質詢，現場民進黨議員針對侯先前招攬媒體人戴湘儀做市府副發言人，未來是否會讓戴湘儀參選地方議員、布局未來?侯回應選舉每個人的權利，戴湘儀年輕有為，現階段全心做幕僚工作，讓他對新聞輿情有更多了解。市議員張錦豪表示，今年侯友宜「搶贏柯文哲」招攬前壹電視新聞台記者兼主播戴湘儀做新聞局機要秘書，擔任副發言人一職，他質疑戴湘儀在每次在侯面對媒體時都站在侯身後，曝光度很高，他認為侯友宜會循著朱立倫的模式，將身邊的媒體發言人派去參選未來地方選舉，擔任地方議員。侯友宜回應，對於戴湘儀未來是否會參選地方選舉，他說他與戴認識多年，不是由柯文哲介紹，戴是很棒的新聞媒體人，播報公正不偏不倚，新北市需要會做事、負責任、有衝勁的年輕人，「我年紀比較大，有年輕人的思想，才不會判斷錯誤，請副發言人幫我的忙，讓我在受訪前，有一些東西還不了解的，可以透過她的幫忙了解狀況。」侯友宜說，戴湘儀目前完全都在做幕僚工作，戴會時時跟他報告新聞輿情，與新聞媒體溝通，請外界不用擔心她未來動向，會好好做事比較重要，強調參與選舉是每個人的權利，但戴現階段會全心做幕僚工作；對於張錦豪問侯能透露戴未來會在新北哪一選區參選？侯說，現在不要煩惱，不要壓力那麼大，「她是新北區啦！」