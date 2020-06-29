中市教師爆長期霸凌學生　畢業生控訴

台中市驚傳有國中教師長期涉嫌霸凌學生，不但賞學生巴掌，還公開叫單親弱勢學生領有污漬、泛黃的貼身衣物甚至拆封過的生理用品等「物資」，學生備感自尊遭踐踏，長期壓力下不敢上學，今(29)日市議員王立任、謝志忠等與學生、家長現身指控該名教師不適任行逕，要求教育局主動介入。
賴姓家長指出，陳姓女老師擔任他孩子國一至國三導師，但他的孩子這三年備受老師言語、行為羞怒，使孩子身心出現極大傷害；曾試圖請孩子向學校輔導室請求協助，結果輔導室反而破壞承諾原則，透露給孩子的導師知道，殊不知導師就是迫害者，如此毫無輔導專業，家長怒問，誰敢把孩子交給學校？
同樣班級葉姓學生指控，陳姓導師經常情緒暴走，在班上飆罵同學，聲音大聲到整棟大樓都可以聽到，還說老師鮮少叫他們姓名都以座號稱呼；受害黃同學指出，老師採用分化、孤立，帶頭歧視班上資源班同學，甚至以成績優劣來做區別、明令成績好的同學不能與成績差的同學在一起。
另外，黃家長更是直言自己孩子，遭到導師打巴掌，家長說，孩子為了避免另一位班上同學投訴導師的小卡被導師發現，影響即將畢業的班級氣氛，在爭執過程中被導師打了一個巴掌；當天孩子回家後，打電話向導師詢問求證，反遭導師嗆聲、掛電話。
對於，所有指證發現學生早已隱忍多時，才會在畢業後一夕爆發。議員王立任調查，發現陳姓導師誇張行徑不止如此，在該班國二時就涉及多次體罰學生。王立任說，教育部為了強化不適任教師淘汰機制，而有「教師法」修正案，修正案將於明天生效，大力疾呼相關主管機關正視此案。
議員謝志忠則說，師者傳道授業解惑，同為父母的他感到心疼，一位導師三年來以號碼叫學生，一視同仁不分成績，這就是霸凌，要盡快啟動不適任機制。
教育局表示，經查事發時校長及學務主管確有介入處理，但前段時間是以輔導及協調方式處理。
教育局表示，知悉此案細節後，認為情節嚴重，6月17日要求學校慎重嚴謹調查，22日教育局約見羅校長、陳師及相關人員了解辦理進度；為增加調查小組客觀性、公正性及公信力，要求學校增加校外委員參與調查，於本學期結束前，陳師上課時間，每節課均應派員到教室瞭解陳師上課情況，保障學生權益。
教育局指出，本案學校除已召開二次調查小組會議，並決定另邀請一位校外教授及一位律師參與調查，正式組成調查小組，於端午連假期間，依據教育局要求，於6月28日上午10時召開第一次正式調查小組會議，並將陸續訪談相關師生。
教育局要求學校調查務必採取勿枉勿縱的原則，秉持客觀公正的態度，完成調查報告；報告撰擬完成後，送學校「教評會」討論議處。
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