台電董事長聲明願承擔　中市府：規避機組除役規劃

中火2號機組啟動，台中市政府三度稽查違法開機又不停工，將台電負責人送法辦，今(29)日台電董事長楊偉甫表示，如果中市府一定要入人於罪，他願承擔所有責任，不接受中市府不斷把空汙的責任全推給中火；對此，中市府表示，尊重台電人的專業及辛勞，但台電規避老舊燃煤機組除役的規劃，令人遺憾。市府環保局說，每1%尖峰備轉容量率相當於31.3萬瓩，楊董事長提及恐發生100-500萬瓩的用電量差異，相當3%-16%的備轉容量率，對照目前的綠燈備轉容量率(11%)，以及是台電長期宣稱供電穩定「一路綠燈」的說法，顯然是極不合理、危言聳聽。環保局強調，台電不該迴避中部人的質疑，在6月24日台灣用電量達高峰，供電的備轉容量率還有11%，且連日的備轉容量都在10％以上，在全國用電量充分的情形下，為何還要違法重啟二號機?法制局提到，大法官多次解釋「地方自治是憲法保障的權利」，空氣污染防制法第二條開宗明義，主管機關在直轄市為直轄市政府，台中電廠就在台中市，倘有違法行為，本就是台中市政府依法執行。過去中央謹守分際，尊重地方政府執法的權限，憲政史上從未發生環保署撤銷直轄市政府行政處分的例子。法制局認為，地方制度法是特別法，優先於行政程序法的適用，環保署的撤銷處分違法無效，也不是台電主張合法就合法。目前相關法律爭議既已進入司法程序，台電不等司法判決出爐，就逕自宣布自己合法而重啟，令人難以苟同。依據台電公司的最新電源開發計畫，中火將在114年還要新增11、12號機組，這兩部天然氣的發電量相當4.7部目前燃煤機組的發電量，所有的發電重責大任就放在台中電廠，台中電廠將成為全世界最大的火力發電廠，市府深表遺憾，因為中火完全沒有要將燃煤機組除役的規劃。