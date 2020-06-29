台中「慶記」重開？市區掃射20多槍　議員質疑市府狀況外

台中市議員陳世凱 、林德宇、林祈烽、施志昌等今(29)日針對台中治安問題質詢指出，市區24日凌晨發生槍擊案，有人駕車開槍，並有超過二十多槍連續掃射的聲響，痛批盧市府狀況外，並且要求盧市府不要粉飾太平，立刻著手處理。陳世凱說，24日凌晨有民眾報案，在台中市府隔壁有人駕車開槍，並有超過二十多槍連續掃射的聲響，經員警到場查處，在於慢車道上發現至少有7顆彈殼，然而隔天卻沒有任何消息，彷彿蒸發一般。對此，警察局長楊源明指出，偵辦刑案本來就是警察局職責，重大刑案第一時間皆會報告市長，另涉及偵查不公開，不會讓其他局處首長知道，以免影響後續偵辦；陳世凱指出，這次案件重大，已經通報至警政署、行政院，連附近民眾都已人心惶惶，然而最切身相關的台中市政府上下，卻對事件一問三不知，副市長今天早上才知道，市長也搞不清楚通報的時間，甚至當場翻資料。市議員林德宇痛批，盧市府上任至今應召開9次治安會報，市長本人只主持了其中3次，盧秀燕的市政重心沒有「治安」；林德宇指出，台中市府每兩個月召開一次治安會報，檢討當前治安情資與警政對策，盧秀燕是法定的主持人，但卻只主持了剛上任後的108年2月27日、108年5月6日等兩次會報，馬上就把接下來的四次會報交由陳副市長主持；今年初，盧秀燕才想起還有治安會報這件事，在2月25日主持了今年第一次治安會報，接下來4月、6月兩次治安會報又都交由陳副市長主持。施志昌表示，此次槍擊案體現了盧秀燕市府最厲害的就是報喜不報憂，用粉飾太平治理台中，永遠無法解決問題，台中市的治安也在市民不知不覺中持續惡化；議員質疑，台中市因為過去治安太差，被謔稱「慶記(子彈)之都」，經過前朝兩任市長幾年的努力，台中好不容易走出陰霾，難道盧市府要讓噩夢再臨嗎？警察局長楊源明表示，就槍擊案件，過去大家都說台中是慶記之都，在早年確實有這個傳聞，但事實上這幾年來，尤其是台中縣市合併升格後，槍擊案件逐年減少，今年到目前為止總共發生2件，依警政署統計，台中六都槍擊案件最少，早年傳聞早已不復存在，且不符現況。楊源明強調，就各類刑案，台中逐年減少，破獲率持續提升，包括每10萬人口刑案發生數六都最低，各項刑案維護治安成效，各界有目共睹。楊源明說，民眾對治安感受以居住社區最為重要，依警政署治安民調「民眾對居住社區治安滿意度」項目，台中市民滿意度達95%，為六都第一，顯示市民對居住環境滿意度相當肯定。