家長怨虐兒錄影器畫面不公開　侯友宜承諾：加速偵辦速度

新北市文林公托幼兒園日前發生虐童案件，但園方第一時間稱「誤刪」畫面，讓家長無法還原受虐真相，雖然最後畫面已復原，但新北市社會局卻在短時間內將該案移送新北地檢署偵辦，導致錄影畫面無法公開，市府也未做行政處罰；侯友宜回應，已要求以重大刑案偵辦，最快４個月內會有結果。
市議員張錦豪表示，社會局在未經過家長同意下，將該案件交由新北地檢署偵辦，社會局對於「誤刪」行為沒有作出行政處分，家長也無法看到事件發生的錄影畫面：法治局表示，因為影片時間非常長，檢察官應該是勘驗後所有畫面後，才會讓事件有關家長一起觀看。
侯友宜表示，兒虐事件時一發生他不能體諒，因此第一時間將有犯罪嫌疑的幼托行為送往地檢署，立即採取行動，相信絕對比行政權更有效率，對於家長想要看到監視器畫面，雖然偵查不公開，但他會要求該案以重大刑案偵辦，在最多４個月內偵結該案，若刑事結果是市府同仁有過失，絕對嚴正懲戒，目前社會局已要求該園停辦。
市議員張維倩表示，此次公托事件，社會局在２２天後才出面協助轉託，也花了５天才辦家長說明會，兒虐事件的錄影器影片因為社會局快速將案件移送地檢署，造成家長沒辦法看到影片，她認為雖然影片資料龐大，但社會局應該如實調查完後，確定行政處罰，在交給地檢署偵查；她也擔心在案件受審理過程中，疑似施虐的老師仍可以到處任教，家長也不知道該師先前的事件歷史。
社會局表示，目前每位疑似施暴的老師都會建檔，事件發生時已經要求該師離開職務，對於幼兒園刪除監視器畫面的行為，社會局已經要求園方停辦，但現階段必須確保不損害家長幼童權益，預計９月將會有新的單位接管。
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