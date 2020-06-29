中市舊城建築卸妝下　議員要求重現舊城特色

台中市議會今(29)日進行市政總質詢，民進黨議員江肇國指出，近日市府路上的美華泰看板拆除後，發現原來這棟建築是以往的華南銀行，其建築風格保有以往的日治建築風格，也是中區過往繁華發展的歷史軌跡。江肇國要求，市府應該主動普查中區過往與現在的街區比照，也要縮減審查的時程，並且要提出獎勵方案，讓屋主願意配合市府共同為台中市保留紀錄每一棟建築過去歷史背景與故事。江肇國表示，全安堂、中央書局也都是卸妝後，重現建築物本身的風貌。但隨著都市發展，舊城區逐漸沒落，面臨環境窳陋、街區衰頹老舊的命運，為了求新求變、配合商業發展，已把許多具有歷史風貌的建築給封閉在招牌、廣告下，甚至遭受拆除。尤其盧市長上任兩年來，「台中市中區老舊街區活化整修補助計畫」一件都沒有通過、一塊都尚未補助。江肇國指出，這些不具文資身分，但具有歷史紀念意義的建築，保存的經費與維修都比一般的房屋困難，許多屋主沒有這些保存的觀念，因此許多具有歷史意義的建築都面臨拆除的窘境。另外，查閱「台中市中區老舊街區活化整修補助計畫」執行情形，108年送申請報核有10案，但卻到今年都還在審查，未來會不會通過補助還不知道，109年的還要到7月中才公告受理，這樣的申請審查程序繁雜、時程過久都會影響屋主願意配合保留歷史建築的意願。江肇國表示，盧市長當年競選時也提出成立「台中市特色街道自治條例」，但上任至今仍未看到送來議會審查。反觀高雄在去年就通過「高雄市歷史老屋保存再發展自治條例」，台南更早於2012年也制定「台南市歷史街區振興自治條例」，目的都是希望保存我們這些過往所留下的歷史建築。江肇國也表示，市長對於舊城區的改造要更加積極，市府也要盡快擬定對策，讓這些具有歷史意義跟價值的建築得以保留，重現台中舊城特色。市長盧秀燕表示，以中區而言，市府可研擬分階段針對老舊建築試辦文史調查，並與民間業者加強合作，相信對於古蹟或區域再造都有幫助；都發局長黃文彬指出，配合台中大車站計畫，市府活化台中火車站周邊老舊街區，改善中區老舊街屋外部景觀，訂定「台中市老舊街區活化整修補助計畫」，都發基金項下107、108、109年度各編列預算1,000萬元，107年有銀都西服等7案事業計畫已核定可進行施工，共補助金額約633萬元。都發局表示，108年共有10案事業計畫報核，期望透過重整與修繕，活化老舊建築物使用機能，帶來人潮並增進觀光、經濟活動，帶動中區復甦。