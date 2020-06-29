嘉義養殖青年聯誼會授旗成立　展現活力衝刺水產行銷

西部縣市第一支養殖青年組織的嘉義養殖青年聯誼會，29日由縣長翁章梁授旗成軍，勉勵養殖青年為嘉義水產打出一片天，推廣優質新鮮多元的魚蝦貝水產，如義竹鱸魚、嘉義黃金烏魚子、新塭虱目魚、布袋鰻、東石蚵及咔啦脆蝦，還有極具特色遠近馳名台灣鯛、文蛤及白蝦。

嘉義養殖青年聯誼會由嘉義縣政府指導、中華民國養殖漁業發展協會及嘉義養殖協會輔導成立，為一群45歲以下志同道合的養殖青年組成，透過聯誼會組織凝聚力量，互相打氣及經驗交流，以團體作戰方式，突破小農的產銷問題。

▲嘉義養殖青年聯誼會為一群45歲以下志同道合的養殖青年組成，透過聯誼會組織凝聚力量，互相打氣及經驗交流。(圖／記者任禮清攝2020.6.29)

縣府表示由於是西部縣市第一支養殖青年組織，鄰近的雲林及台南的養殖青年也都聞訊加入，目前有46位成員、10餘位申請加入中，規模持續擴大中，希望透過跨域合作，深化區域性養殖產業發展。

嘉義養殖青年聯誼會29日正式授旗成立，義竹鄉和布袋鎮長黃阿家、陳鳳梅、縣議員姜梅紅、蔡瑋傑、漁業署副組長陳汾蘭、水試所所長陳君如、中華民國養殖漁業發展協會理事長許煌周、嘉義縣養殖協會理事長黃金獅理事長，還有許多漁業專家學者等人出席共襄盛舉，共同見證新世代養殖生力軍正式成軍。

▲嘉義養殖青年聯誼會由縣長翁章梁授旗成立，特地感謝協助輔導的水產業佼佼者。(圖／記者任禮清攝2020.6.29)

翁章梁長期關注養殖漁業發展，指示農業處整合小農力量，壯大小農產銷競爭力；縣府並推動多項農業新政，包括成立「新農業發展委員會」，集結公私部門及專家學者經驗、資源、專門技能、知識及竅門，提供點子協助農漁牧產銷鏈升級轉型，還開辦「國本學堂」，提供基礎及專業的產銷知識外，也培養漁業菁英。