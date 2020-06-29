大學指考3日登場　雲林考區虎科大2日開放查看考場

▲ 雲林考區考場設置於國立虎尾科技大學第一教學區，試務辦公室設在圖書館地下室。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.29）

109學年度大學指考將於7月3、4、5日登場，雲林考區考場設置於國立虎尾科技大學第一教學區，共有694名考生，分別在20個試場考試（含1間身心障礙考生試場），試務辦公室設在圖書館地下室，考區將於7月2日下午3時至5時開放查看，但不得進入試場，僅能於試場外查看座位。第一天的考程為物理、化學、生物；第二天為數乙、國文、英文、數甲；第三天為歷史、地理、公民與社會。大考中心提醒考生，因應疫情，今年不開放陪考，考試當天上午7點開放量體溫進考場，考生應試須全程配戴口罩，有關本次考試相關防疫資訊請務必以大考中心之公布為準。而除了要注意考試試場地點以外，有一些注意事項也得留意。記得攜帶「入場識別證」、「考試通知」及身分證（或附有照片足以證明身分的居留證、駕照或健保卡等其中之一）正本供查驗身分[防疫作業]： 本次考試，考生進入考（分）區時須出示大考中心發送之「入場識別證」方可進入試場。未攜帶者，由專人引導至指定地點（試務辦公室）由試務人員協助確認身分，並進行補發入場識別證。考試通知為非必要入場應試文件，未帶至考場沒有罰則，但為了方便查找試場， 仍請考生考試當日儘量攜帶考試通知，若於考試前毀損或遺失，可至大考中心網站查覽或列印。另提醒考生入場應試時，須攜帶身分證（或附有照片足以證明身分的居留證、駕照或健保卡等其中之一）正本供查驗身分，請考生於應試前備妥相關身分證件，若入場應試時未攜帶相關身分證件，且至當節考試結束鈴聲響畢未送達指定地點，則違反試場規則，將扣減分數。由於每年都有學生帶手機進考場而發生違規情況，不建議考生攜帶手機或手錶入場，若不得已要帶入試場，也一定要完全關閉手機（註）、手錶的鬧鈴功能，並將手機關機或取出電池（以免鬧鈴功能啟動）以免違規。（註：行動電話「完全關機」指（1） 完全關閉電源，以及（2）同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。）