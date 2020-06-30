肩膀疼痛一定是五十肩？有可能是三角肌下滑液囊炎

▲在超音波底下可以看到三角肌下滑液囊腫脹變大，進行滑液囊積液抽吸並施行注射治療。(圖／朴子醫院提供）

一般而言，如果肩膀發生疼痛的問題，大多會直接懷疑是「五十肩」，衞生福利部立朴子醫院復健科主任羅嘉元醫師根據臨床表示不一定，有可能是「三角肌下滑液囊炎」，吃藥、物理治療或注射可緩解。朴子醫院指出，近期有位60多歲的家庭主婦，因右側肩膀疼痛一開始被診斷為五十肩，做了數個月的復健治療及口服止痛藥後，症狀仍未改善。後來到醫院復健科求診，經羅嘉元主任替婦人做右肩肌肉骨骼超音波檢查後，才發現原來是「三角肌下滑液囊炎」而不是「五十肩」。三角肌下滑液囊位於肩部三角肌與旋轉肌群之間，如果發炎常造成肩關節「夾擠症候群」，症狀包括手臂往外側或前側高舉至某個角度會造成疼痛，但繼續往上抬仍然可以舉到耳朵旁邊；睡覺時無法往患側躺。常發生三角肌下滑液囊炎的族群則有需要反覆把手抬高過肩的游泳、網球、排球、羽球運動選手、搬運工、家庭主婦等。羅嘉元醫師表示，滑液囊是一種封閉性的囊袋狀結構，其內部充滿少量的黏滑液，多存在肌腱之間，或肌肉行經骨骼突起的位置，具有幫助關節運動與使活動平順的功能。滑囊引起發炎的原因，可能是反覆性的活動造成的壓迫，與摩擦而引起發炎反應，也有可能是外傷所造成發炎現象，其他較少見的原因可能是自體免疫疾病或感染造成。羅嘉元醫師指出，治療三角肌下滑液囊炎的方法，包括避免反覆手臂高舉過肩的動作、口服非類固醇消炎止痛藥緩解發炎和腫脹所帶來的疼痛；物理治療方面，可以使用紅外線、雷射儀器治療，及經皮電刺激緩解疼痛。再不行就可安排肩部肌肉骨骼超音波檢查，在超音波底下可以看到三角肌下滑液囊腫脹變大，進行滑液囊積液抽吸並施行注射治療。