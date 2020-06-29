台中轉運站三不管　議員盼市府自營

盧市府團隊上任即接屆滿600天，翻轉舊市區最大的建設工程「大智路打通」，預計八月將正式通車；今(29)日市議員鄭功進質詢指出，現況的台中轉運站合約，將在明年到期，後續台鐵局有意收回自主招商不再續約，後續可能造成旅客不便。另外，議員林祈烽也指出，前市府規劃要在台中市設立8大轉運中心，但市長盧秀燕在施政報告中只列了台中、豐原、烏日和水湳4處，西屯區最重要的朝馬轉運站卻支字未提，朝馬轉運站要設在哪裡？未來有沒有和藍線捷運站共構？鄭功進指出，大智路打通，應該只是翻轉舊城區的第一步，應有後續完善2.0的路網通盤規劃，否則現況的車流再加上來往旅客的人流，恐將造成新一波的交通大瓶頸。其中，特別是臺中轉運站南來北往的疏運分流，民眾都要到現場或打電話才能知道乘車資訊，整個站體共有13個月台，其中2號、3號月台完全閒置，卻放任五家客運業者，搶用9號、10號兩月台。鄭功進強調，相較台北市政府，在台北火車站的國道客運規劃，有台北轉運站這隻金雞母，台中市身為全台第二大城，不應放任業者，自行與台鐵交涉，中市府應超前部署，主動規劃建置火車站和轉運站串聯周邊景點的連通空橋及地下商店街。林祈烽表示，多年前市府就說要在朝馬建轉運中心，規劃了交六和交七轉運站地點，但從前市長胡志強、林佳龍到現在的盧市長，朝馬轉運中心到底要蓋哪裡，都沒有定案；但多家國道客運公司，都分別在高速公路的東西兩側，各自設立自己的轉運站，顯然朝馬的確有其轉運的功能，林祈烽強調，朝馬轉運站一定要蓋，而且最好是和藍線捷運站共構，蓋成像台北京站那樣的轉運中心，集交通客運、旅館、餐廳、百貨商場於一體的轉運站，絕對可以帶動當地的經濟發展。交通局長葉昭甫表示，市府以平衡山海屯都區域發展及城際運輸為原則，持續推動轉運中心建設。目前除規劃水湳、烏日、豐原及台中四大城際運輸轉運中心，也同步規劃區域型轉運節點，包含沙鹿、大甲、霧峰及朝馬等，以及東勢、谷關、梧棲及台中國際機場等由業者自行經營的重要公車轉運節點。葉昭甫強調，朝馬地區現已有多家業者自行設站營運，且轉運中心規劃以業者進駐意願為重要考量，市府會再持續與國道客運業者溝通，共同找出最佳營運模式，以規劃符合在地民眾需求的交通服。