桃市民卡抽旅遊券太夯　加碼3萬份明天直播抽獎

桃園市政府於22日開跑推動桃園市民憑市民卡申請500元電子旅遊券的方案，獲得熱烈迴響。市長鄭文燦今(29)日宣布再加碼3萬份，總共4萬份的電子旅遊券將於明(30)日晚間由鄭文燦親自抽獎直播，申請登記到今天截止，還沒申請的桃園市民可千萬別錯過。市府觀旅局局長楊勝評表示，目前約有120萬人持有桃園市民卡，市府推出「限量1萬組、每組500元」電子旅遊券振興在地消費，由於民眾登記踴躍，上線短短1周已有15萬人上網完成登記，經多位議員反應民意希望擴大辦理，鄭文燦特別再加碼3萬份，30日晚間7時半，鄭將親自主持抽獎直播，並於直播結束後由系統發送電子旅遊券簡訊，獲獎者在7月1日前收到手機簡訊後依指示步驟取得電子旅遊券QRcode，即可前往桃園合作店家消費。楊勝評指出，500元電子旅遊券分為100元面額的QRcode共5份，視同現金並不找零，可在合作的桃園市觀光遊樂業、旅宿業(含餐飲)、商圈及觀光工廠使用，不少配合店家同步推出優惠方案，目前觀旅局招募店家約300家，並持續招募至9月30日活動結束，電子旅遊券系統後續會擴大運用，未來的旅遊補助、店家優惠都可以使用，歡迎業者踴躍參與。觀旅局提醒，電子旅遊券登記申請到今日截止，只要持有桃園市民卡者，到活動網站填寫市民卡卡號、身份證字號及手機號碼就有抽籤資格，同一手機門號最多可供3人登記，還沒登記的桃園市民可千萬別錯過。