中台灣好玩卡「竹縣限定版」7月開搶　黃子佼任觀光大使

▲新竹縣府今(29)日舉辦「中台灣好玩卡-來竹縣約會吧！」記者會，縣長楊文科宣布新竹縣的旅遊套票將於7月1日起正式開賣。（圖/記者金祐妤攝,109.6.29）

隨著新冠肺炎疫情趨緩，且暑假將至，國內旅遊潮的需求大幅增加，除了交通部推出的「安心旅遊國旅補助方案」，新竹縣長 楊文科 積極重振在地的觀光產業，推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」電子產品，以智慧旅遊的概念、將觀光資源跨區串聯，規劃多元豐富的旅遊套票搶攻國旅市場。

新竹縣府今(29)日舉辦的「中台灣好玩卡-來竹縣約會吧！」記者會中，楊文科宣布新竹縣的旅遊套票將於7月1日起正式開賣，同時推出商圈消費券買一送一2,000套，熱門主題遊樂園套票1元100組的限量搶購以刺激買氣，楊文科期望藉此吸引各路人潮，振興地方的觀光產業。

楊文科表示，新竹縣7月1日也同時啟動「觀光振興方案」，凡參加「來趣山上」經典遊程一日或二日遊的民眾，可獲300元或700元抵用券，各限量3000份，可搭配中央振興三倍券、農遊券等，要讓民眾到新竹縣「好逛、好買、好好玩」!

今日記者會現場、邀請到藝人黃子佼擔任新竹縣的旅遊大使，他分享暢遊新竹縣峨眉鄉的心得，也提到峨眉細茅埔吊橋的浪漫，

店家很熱情，原本規劃停留半個小時，結果玩了一個下午。

▲新竹縣府今(29)日舉辦「中台灣好玩卡-來竹縣約會吧！」記者會，邀黃子佼擔任觀光大使。（圖/記者金祐妤攝,109.6.29）

峨眉出生的縣長楊文科也大方分享家鄉的私房景點及聞名海外的東方美人茶，而透過中台灣好玩卡套票產品，暢遊竹縣更輕鬆、更方便。





「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」將於7月1日上線開賣，活動期間至7月21日，於「中台灣好玩卡」官網舉辦為期21天優惠大放送，除了套票買一送一、第二件五折等活動，還推出震撼優惠最低只要1元就能暢遊六福村主題遊樂園的超優惠產品，前三百名購買指定主題套票還贈送限量皮皮獅造型悠遊卡，送完為止，更多詳細內容，可上「中台灣好玩卡」官網查詢。









