注意！台61線西濱快速公路恢復測速照相取締

台61線西濱快速公路即日起恢復測速照相取締，彰化縣警局交通隊指出，因為西濱免收通行費駕駛人容易超速，交通隊長林世明說，交通執法不是目的，而是防止交通事故再次發生的手段，警方呼籲用路人切莫貪圖一時之快，讓荷包大失血。

▲端午節連續假期期間，台61線西濱快速公路連續發生死亡車禍、火燒車等多起嚴重交通事故。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.29）

台61線西濱快速公路鹿港伸港段的區間測速系統於今年3月2日時正式啟用，因區間測速系統出包，設備即遭關閉撤下送修，彰化縣警方也追溯自3月2日以來，3627件罰單全撤銷；因端午節連續假期期間，連續發生死亡車禍、火燒車等多起嚴重交通事故，新任警察局長許錫榮特別要求縣交通隊恢復員警測速勤務。

林世明表示，台61線彰化段區間測速系統設備關閉後，隨即補上該路段固定桿、移動式測速照相取締編排，連同警方的巡邏勤務，在和美到芳苑雙向路段，持續執行超速取締勤務，沒有空窗期。已由交通隊結合鹿港、和美和芳苑3分局警力，全面提升「見警率」，加強執行相關勤務，呼籲用路人注意行車速度與安全。

▲交通隊加強台61線西濱快速公路超速測照勤務。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.29）

林世明指出，警方於該肇事地點（下坡、轉彎路段）前裝設LED太陽能爆閃燈1組，提醒用路人減速；超速行駛易造成嚴重交通事故，將由交通警察隊派員於台61線北上路段，擇適當地點執行測速勤務；大貨車司機長途行車，易分心；將透過警廣案例宣導，籲請用路人上路前務必養足精神，切勿疲勞駕駛；協調監理單位輔導營大貨業者裝設LDWS（車道偏移警示，防嗑睡系統），由警察局協調車輛管理公路監理機關辦理。

林世明說，台61線彰化段從伸港到鹿港全程長達30公里，雖然區間測速系統暫停使用，然而，警方勤務重點在預防事故發生、疏導交通，若發現車流量增加，就會彈性調度、增加警力能見度，由交通隊加強超速測照勤務，台61沿線3個分局也會在各自管轄路段加強編排巡邏車勤務。

▲西濱台61線快速道路，號稱「窮人高速公路」可以南來北往，全程無收費站卻有一流的海景。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.29）

警方呼籲用路人勿以為區間測速暫停，就可以超速開快，超速依法可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。