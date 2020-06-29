南市府兩訴皆敗　台科大教授陳致曉：期待上訴

反南鐵東移自救會會長、台科大教授陳致曉，在107年以「陳致曉觀點：台南恐將淪兩大建商集團禁臠」為題，向媒體投書，台南市政府認為部分陳述所涉事實錯誤，對陳致曉提告回復名譽，台南地方法院今（29）日宣判，原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。得知判決結果，陳致曉表示，台南市政府對他提出自訴刑事與民事訴訟，訴訟進行年餘，刑事訴訟在今（109）年2月宣判南市府敗訴，今日民事訴訟再宣判南市府敗訴。陳致曉指出，南市府提告的原因，絕非其宣稱之「捍衛市府名譽」，主因係藉此「殺雞儆猴」、箝制公民言論，南市府兩案皆在一審敗訴，其回應卻仍罔顧事實的無恥辯駁。陳致曉強調，若南市府真如新聞稿中所稱的無辜，他期待南市府再上訴，讓這些訴訟繼續凸顯民進黨捍衛人權與言論自由的虛偽；他更期待同樣涉及官商勾結、土地開發的未來監察院長陳菊，對南市府「以民脂濫訴」進行糾舉。台南市政府表示，市府對於陳致曉的不實陳述若不尋求司法途徑加以制止，恐衍生公務員不敢勇於任事之寒蟬效應，影響市政推動，最終受害者仍為本市市民，所以，市府不得不藉由訴訟手段，透過司法加以澄清，還市府團隊及公務員清白。南市府強調，對於法院判決結果感到無奈與遺憾，將在收到判決書之後與律師討論後續因應；判決書指出，南市府起訴主張，被告前以「陳致曉觀點：台南恐將淪兩大建商集團禁臠」為題，向台灣風傳媒投書，經該網路媒體於民國107年10月15日刊登文章，內容羅列12點指控原告，就意見評論部分，原告雖不認同但尊重被告之意見，然部分陳述所涉事實，顯然錯誤，甚至媒體已經因為錯誤報導而道歉之情況，被告未經查證下不法侵害原告之名譽權，因此依據民法第184 條第1 項及第195 條第1 項規定，起訴請求被告為回復原告名譽。法院認為，被告向台灣風傳媒投書之文章，乃係針對當時參與市長競選之候選人林義豐所發表，並非針對原告所為；又文章內容所提及之萬國通路產業園區土地變更等事項，乃可受公評之公共事務，本應受市民之監督，原告應以最大程度之容忍接受評論。原告依民法第184 條第1 項前段、第195 條第1項規定，請求被告應於平面媒體全國頭版刊登道歉聲明1日，或將之發表於風傳媒20日，或於被告個人臉書網站公開供不特定人閱覽至少20日，為無理由，應予駁回。