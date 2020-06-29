白沙屯北港進香奈米罩得住　集團助香客安心隨行

▲朝天宮駐廟會茂法師為奈米口罩誦經加持祈福。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.29）

▲董事長蔡咏锝等人未限量版夏季專用奈米口罩一一過火。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.29）

▲萬泰科董事長張銘烈說明最新科技鍍有銀銅鈦的奈米口罩功能。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.29）

▲北港朝天宮將加持祈福後的奈米口罩送給所有隨香的香燈腳。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.29）

疫情趨緩後各項大型活動逐步開放，苗栗縣通霄鎮拱天宮也復辦白沙屯媽祖徒步到北港朝天宮的進香活動，今年媽祖鑾轎將以9天8夜完成全程約400公里，萬泰集團為讓香燈腳安心隨行，贊助30萬個以最新科技鍍有銀銅鈦的奈米口罩，沿途發放給隨香信眾，達到朝聖又防疫的效果。白沙屯媽祖往北港徒步進香活動，已列為國家無形文化資產，活動皆在每年農曆2、3月進行，已有兩百多年歷史，今年受到新冠肺炎疫情影響，延至6月中旬經拱天宮值年爐主擲筊請示媽祖，確定於7月5日凌晨2時15分出發，展開9天8夜的旅程。萬泰科董事長張銘烈表示，在面對宗教盛事與防疫如何取得平衡時，萬泰集團銀嘉科技從半導體製程技術延伸到不織布及紡織產業，成為全球第一家生產濺鍍銀銅鈦抗菌材料的廠商，這次的口罩能讓信眾能玩得開心、安心。張銘烈介紹指出，萬泰科ACT口罩是台灣製造，以兩面都濺鍍銀銅鈦金屬的不織布做成，達到省略中間的熔噴層，口罩也能有過濾作用，在炎熱天氣下，內層使用親膚性材質，禁得起久戴；會用小車在白沙屯媽祖繞境沿途發放，信眾可以多多留意。北港朝天宮董事長蔡咏锝會同駐廟和尚會茂法師，為奈米口罩誦經加持祈福。董事長蔡咏锝感謝萬泰集團為進香防疫安全的一番美意，蔡咏锝說，口罩將在路邊設攤，不限量供應，因這款奈米口罩可重覆使用，希望隨香民眾不要一次拿太多個，期讓大家都能戴上口罩，隨香防疫更安全。萬泰集團專員蘇建榮表示，奈米口罩是銀銅鈦抗菌奈米材質，獲SGS抗菌檢測99.9%，也獲日本SEK醫療級認證及大葉大學奈米認證，透氣性極佳，很適合夏季或悶熱空間使用，抗菌力加倍，除透氣，也具除臭親膚耐戴功能，這次配合白沙屯媽祖進香特製作30萬份白沙屯媽祖保佑「萬泰罩你！」粉紅級超跑限量版口罩，將發送給所有隨行香燈腳。