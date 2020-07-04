影／送禮珍寶　台南13號洋香瓜媲美日本網式洋香瓜

▲福興鄉青農陳照委種植台南13號洋香瓜，質地綿密，飽滿香甜，不輸給日本網式洋香瓜，果肉翠綠色的，讓人看了口水直流。（圖／記者陳雅芳攝）

福興鄉青年農民陳照委放棄化工職業，選擇返鄉種田，種植「台南13號」網式洋香瓜，1株僅留下1顆瓜果，飽滿香甜，不輸給日本網式洋香瓜，他以溫室吊掛直立式的栽培方法，種植洋香瓜，紋路非常漂亮整齊的洋香瓜，果肉翠綠色的、讓人看了口水直流。

▲陳照委兩年前返鄉務農，上網看遍國內農產品，認為溫室洋香瓜是高經濟作物。（圖／記者陳雅芳攝）

30歲的陳照委兩年前返鄉務農，上網看遍國內農產品，認為溫室洋香瓜是高經濟作物，栽種技術門檻也高，不容易被複製。陳照委說，每分地盆栽1600株洋香瓜，單株單顆，今年第三次採收，他從前兩次經驗學會順時而種，不同季節種植不同品種，以提高良品率。

▲陳照委說，日本人視哈密瓜送禮珍寶，當地的哈密瓜網紋緊密、果肉甜密細緻，頂級哈密瓜常動輒上萬日幣。（圖／記者陳雅芳攝）

陳照委放棄化工實驗室穩定的上班生活，投入種植美濃香瓜，雖然一開始因為沒經驗，損失了近10萬元，但他從經驗中學習後，改種植台南13號洋香瓜，利用離地栽培躲過多次水災。

▲陳照委透過網路銷售打出知名度，每顆重量都達4、5斤，品質一點都不輸日本的洋香瓜。（圖／記者陳雅芳攝）

陳照委他一眼就能判定這瓜什麼時候才可以切開來品嘗，陳照委說，我們有一個判斷就是看它屁股，我們摸一下看它的軟硬程度，摸它的屁股有一點軟軟的話，代表它裡面內部的肉，也稍微有一點軟密，蒂頭這邊附近開始有出現黃化，就是它成熟的判定方法。

切開剛摘下來的洋香瓜，質地綿密，用甜度計看甜度來到16度，陳照委除了種植台灣品種，也成功挑戰日本阿露斯品種，為了維護品質，一株只留一顆果實，相對也增加風險成本，採用離地栽種隔離病蟲害，特地使用以色列進口管材進行滴灌，也運用以前實驗室所學的知識來調配營養液。

▲陳照委種植「台南13號」網式洋香瓜，1株僅留下1顆瓜果，飽滿香甜，不輸給日本網式洋香瓜。（圖／記者陳雅芳攝）

陳照委透過網路銷售打出知名度，每顆重量都達4、5斤，品質一點都不輸日本的洋香瓜，每2顆賣1千元，仍供不應求。陳照委說，日本人視哈密瓜送禮珍寶，當地的哈密瓜網紋緊密、果肉甜密細緻，頂級哈密瓜常動輒上萬日幣，他所種植的洋香瓜，也可具有這些優點。