針對中火2號機組發電　中市府開罰2000萬元

針對中火違法重啟2號燃煤機組，台中市政府環保局表示，24日連夜前往稽查，發現中火已點火預熱，依照空污法裁處200萬元並命停工；25日及27日再分別由副局長陳宏益及副市長黃國榮率隊稽查運作情形，確認2號機組已確實投煤發電，且27日發電量達到裝置容量95%以上，接近滿載。
因中火假日違法操作、未遵守停工命令等事證明確，環保局今(29)晚宣佈依空污法及「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，裁罰法定最高額2000萬元。
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