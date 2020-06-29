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針對中火2號機組發電　中市府開罰2000萬元

記者柳榮俊/台中報導-2020-06-29 21:31:41
▲中市府表示，因中火假日違法操作、未遵守停工命令等事證明確，環保局今裁罰2000萬元。(圖／資料照片)
針對中火違法重啟2號燃煤機組，台中市政府環保局表示，24日連夜前往稽查，發現中火已點火預熱，依照空污法裁處200萬元並命停工；25日及27日再分別由副局長陳宏益及副市長黃國榮率隊稽查運作情形，確認2號機組已確實投煤發電，且27日發電量達到裝置容量95%以上，接近滿載。

因中火假日違法操作、未遵守停工命令等事證明確，環保局今(29)晚宣佈依空污法及「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，裁罰法定最高額2000萬元。

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