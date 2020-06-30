台中血庫鬧血荒　國際獅子會300-C1區募血再贈捐血車

謝文卿表示，響應國際獅子會300-C1區今年度社會服務主題「永久愛您-行善有您」，獅友們出錢出力熱心公益，除了捐給台中市迅雷救援協會救災車及救難設備，至今成功挽救8條寶貴生命外，也捐贈南投縣家扶中心中輟生接送車，受到鄉親肯定。

▲國際獅子會300-C1捐贈捐血車，由總監謝文卿與台中捐血中心主任孫淑蓉簽約。（圖／金武鳳攝，2020.6.30)

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由國際

捐血中心主任孫淑蓉代表受贈

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在捐贈簽約儀式上，謝文卿感性的說，行善植福田會有福報，這輛捐血車至少可以使用20年，希望造福更多人。

▲台中血庫鬧血荒，國際獅子會300-C1區獅友熱心募血又贈捐血車。（圖／金武鳳攝，2020.6.30)

孫淑蓉感謝國際獅子會300-C1區熱心公益，疫情期間發動獅友接力捐血，為台中捐血中心募血14182袋，挹注血庫多多

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台中捐血中心負責中部地區供應量，每天需要1800袋，供應給700多間醫療院所，目前最缺O型血液，寄望捐血車長駐北屯仁和公園停車場後，不僅方便民眾就近捐血，也可望為血庫增加固定血源。

受到新冠肺炎疫情影響，民眾捐血意願低，國際獅子會300-C1區總監謝文卿，籌募資金近700萬元捐贈固定式捐血車﹔這輛裝備齊全的新型捐血車，將固定停駐北屯仁和公園，方便北屯區及北區民眾就近挽袖捐血。謝文卿指出，台中市有七處固定捐血地點，人口最多的北區、北屯區卻沒有設點，當獅子會發動獅友接力捐血時，獅友們必須遠赴西區、西屯區、北區或豐原、大里捐血，非常不便為此，獅子會決定好事做圓滿，籌資為北屯區設置固定捐血車，方便熱血民眾可以就近捐血，也提供血庫固定血源。獅子會300-C1區獅友合資捐贈的新型捐血車，由