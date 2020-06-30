新北振興168啟動！ 5百換8百購物金、滿額還抽兩台特斯拉

▲侯友宜表示，這次由市府建構平台，將各局處及新北業者所推出的好康優惠臚列在「新北振興168」網站，民眾只要動動手指上網搜尋，就能一目了然有什麼優惠，非常方便。（圖／新北市新聞局提供）

配合行政院發放「振興三倍券」，新北市再加碼推出「新北振興168」，今（30）日由市長侯友宜與市府團隊攜手業者啟動振興列車，例如能將中央500元面額兌換成800元振興券，還有萬份獎品，更有2台特斯拉要透過抽獎送出送給民眾，盼藉多重優惠及好禮刺激買氣。侯友宜表示，這次由市府建構平台，將各局處及新北業者所推出的好康優惠羅列在「新北振興168」網站，民眾只要動動手指上網搜尋，就能一目了然有什麼優惠，非常方便；市府串聯業者祭出多項優惠，就是希望大家到新北市消費，讓新北的商圈、夜市、傳統市場及旅宿業等都能因為三倍券受惠，讓新北的經濟快速起飛。「新北振興168」不只推出把三倍券的500元面額放大成800元的加倍回饋，只要消費超過200元，上網登錄發票序號就可參加每月的抽獎活動，總計超過1萬份獎品，包括iPhone、iPad、AirPods、Apple Watch、5萬元禮金等好禮，另外更加碼抽兩台高級電動車，歡迎大家來新北消費抽好康。新北市府本次也針對學生族群祭出專屬優惠，只要消費累積3,000元，即可加碼抽200台iPad、100台iPhone、300組AirPods，除了學生限定抽獎，同時可以參加月月抽及年末最高級電動車特斯拉加碼抽，嘉惠學生族群。另外，市府也與超過50家「新北ok認證旅館」合作，提供8、18、28日房價一律八折的優惠，自7月15日起預訂9月份入住安心旅館，即可在入住期間獲得200元新北振興券，並可於新北夜市及市場使用，鼓勵大家來新北旅遊。經發局補充，新北振興券限量1萬5000名額，7月15日起可上網登錄、8月起兌換使用，期限至今年底，每人限兌換1次，面額最小為50元、共有16張。若需更多詳細的資訊，可上經濟發展局官方網站 或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。此外，市議員張志豪今日總質詢時肯定市府相關作為，表示亡羊補牢猶未晚矣！他說從本會期一開始就針對多元振興方案做質詢，到上周總質詢都針對新北市振興方案內容提出建議，希望能參考其他縣市加碼活動，想方設法將最多振興券留在新北市！張志豪也針對振興168的預算提出質詢，也樂意看到市府加碼投入預算，從上周的1000多萬提高到今日的2000多萬，張志豪也期許市府投入更多預算提出更多誘因，讓振興券留在新北。