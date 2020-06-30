中火爭議　學者專家：盧市長開罰單等空污減量嗎？

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中火爭議不斷延燒，今(30)日民進黨台中市議員與學者專家開記者會，釐清中火主要爭議點，痛批盧市府為了用煤量的容許誤差爭議大動干戈，質疑盧秀燕打算開罰單等空污減量嗎？要求市府拿出解決空汙新政策議員陳世凱更批評，市府以政治動作解決空污，而非依據科學方法，完全不可理喻。前環保局長洪正中表示，中火改善空污必須要給予時間，管制應從燃料著手，「台中市生煤管制自治條例」計算基數，依據許可使用量為準以105年許可證上的生煤許可量是2100萬噸／年（此量也是103年胡志強市長時代所核定），減40%就是1260萬噸／年，這也是中火對事情的認知。洪正中說，豈料盧市府擅將基數改為實際使用量計算，並以誤差為由，不發許可證，要求中火提早一年達到1104萬噸／年的目標，違反行政程序及信賴保護原則，而在期限三個月，突然變更認定，訂下不可能的目標，是強人所難然而數據會說話，中火106年開始逐年減煤，至108年大減600萬噸，努力有目共睹，更顯得盧市府種種做為，毫無正當性，淪為民粹的政治操作。興大環工系教授莊秉潔表示，環保局的網站說明，4年內要求將機組改以天然氣發電，從而生煤條例的減煤目標，必須以天然氣可以取代燃煤發電為前提。電能供應需要供需平衡，電有需求，就必須有足量的供給。如果供給不足，可能發生大斷電的情形，對經濟、民生都是重大損害，為了避免斷電，還要向台塑買氣電共生的煤電，那麼問題仍然沒解決，只是將汙染轉嫁給別人而已台中電廠不發電，勢必代表雲林、高雄的電廠必須發更多電、製造更多污染，這並不符合台電的調度策略，更非人民之福。莊秉潔也說，減煤的目標，涉及專業判斷，減排何者對弱勢及全台最好，這答案會隨每日之氣象條件及每日之能源供需而異。不應政治介入。台中電廠目前已大幅減排，目前已預先將燃氣機組預先排修，今年入秋後可以擴大減煤。中國醫藥大學公衛教授林子賢指出，台中情況與美國LA類似，比起固定汙染源，移動汙染源的比例更加吃重，移動汙染源對市民的影響更直接，然而盧市府上任以來，並未對移動汙染的處置，有任何創新作為，卻將問題歸責於單一目標，也就是中火，有誤導民眾之嫌。市議員林德宇表示，在減媒調度極大化的目標下，生媒管制自治條例經過四年的一個周期，已減媒600萬噸，盧秀燕應去思考，在下一個四年，台中要採何種新的管制作為，第一優先就是增氣、減煤，讓天然氣機組優先進場。中市府環保局回應，依生煤自治條例總說明已明確指出第一階段(4年減4成)可年減少生煤使用量735萬餘公噸，故換算中火4年減4成後，每年僅得使用1,104萬公噸(103年生煤使用量1839萬噸*40%=735萬，故1839-735=1104)；另部分與會學者多年推動反煤，建請學者看待中火老舊燃煤電廠，能以反對深澳燃煤新電廠的健康風險評估態度來面對，一起為改善環境繼續努力。環保局也強調，減煤是世界趨勢，燃煤產生空污也是事實，市府依照空污法停止兩部燃煤機組，且在學界民調有七成民意的支持度下，希望台電能聽到中部人的聲音，儘早停止違法開啟的燃煤機組。