中火重啟二號機　藍營議員批綠營雙重標準

台中市議會今(30)日國民黨團議員高喊「抗煤保命、守護健康」記者會，要求中火關閉二號機組。日前中火重啟二號機組，有綠營民意代表說「空品同樣優良」，但遭媒體踢爆，其實中火發電機組少二部，所以「空品同樣優良」一點都不意外！嚴厲譴責台電違法重啟機組，讓其他機組停運，這根本是在詐騙國人。書記長陳政顯表示，民進黨完全執政卻完全腐敗、完全霸道，針對同樣的法令有些學者在前市長時代阿諛奉承，現在換市長後就批評得一無是處，難道你們呼吸的經過篩選的空氣嗎？議員吳瓊華強調，民進黨雙重標準的作為下，最可憐的還是台市民的健康被犧牲，這些官員眼中只有台北，忘了中部幾百萬的人口需要照顧。市府撤銷中火二部老舊機組運轉許可證，中央環保署硬扯中火重啟運轉沒有違法，讓中火機組堂而皇之再次死灰復燃，就有綠營民代說嘴，指機組重啟之後，「空品同樣優良」，指責藍營的抗議行動是在無矢放的、搞民粹。沈佑蓮表示，盧秀燕上任後因為第二與第三太老舊所以撤照，中央卻不管地方的自治權，執意撤銷相關的處分，蔡英文完全不顧中部人的健康，自己要讓所有人知道，不管你支持什麼黨派，都有權力吸新鮮空氣。張瀞分說，台灣真的生病了，有些大官台中選輸了、台北升官，連呼吸都要分顏色，洪正中等人曾在107年11月16號，也就是台中市長選舉投票日前八天，替林佳龍召開過連署記者會；莊秉潔教授當時雖然沒有參加連署，但也出席並公開讚揚林佳龍率先實施「生煤管制自治條例」、10公里公車免費等，都有助於改善空污。李中指出，台灣對於法令有雙重標準的解釋非常奇怪，當年制訂過程中，林佳龍特別調環保是地方制度法中地方政府的權限，但蔡英文的中央政府卻打臉林佳龍。李中更直批，台電公司很老大心態，依自治條例中火應該在107年12月31日前完成室內煤倉，台電卻藉口設計來不及、發包來不及，從一開始就不打算要遵守。此外，中火不但沒有把空汙處理好，也沒有防治污水排放的設備，台中人忍受這麼多年已經夠了。張廖乃綸說，中火重啟二號機組，但總體發電機組少二部，所以「空品同樣優良」一點都不意外！她強調，目前台灣真的不缺電，所以中火的發電機組不必全部開，既然不需全部開，為何一定要讓老舊機組死灰復燃？老舊機組的污染會比其他機組輕嗎？台電一定要重啟老舊機組是政治因素考量嗎？是因為市府撤照，所以台電要對著幹嗎？國人的健康就這樣被踐踏。張廖乃綸也表示，既然不缺電，台電口口聲聲說夏天電高峰需重啟機組，而且實際重啟之後，其他機組可以不運作，這豈不是在詐騙國人!!台電墮落淪為詐騙集團，應該出來說清楚講明白。黨團議員高呼「抗煤保命、守護健康」，強調空污造成肺癌是不分藍綠的，為了國人健康，請台電中火儘速關閉二號機組，也請學者專家堅守學術貞操，不要做學術變色龍。