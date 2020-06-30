盧秀燕抗空污只打中火　議員批：有決心沒方法

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面對空汙治理問題，台中市議會今(30)日進行總質詢，議員施志昌、鄭功進、林祈烽與楊典忠批評，盧秀燕市長從打中火展現對抗空汙的決心，根本是「有決心、沒方法」，其中移動污染源也是大宗，是中火的三倍以上，卻看不到市府有太多的作為。施志昌表示，盧秀燕市長為了展現對抗空汙的「決心」，整天抓著中火開罰，但他批評，這根本是黔驢技窮，空汙的污染源不是單一來源，況且中火佔的比例甚至不到10%此外，根據環保局的業務報告，細懸浮微粒(PM2.5)排放來源前三名依序是工業佔32%、營建、道路揚塵佔30%、車輛排放佔27%，車輛排放也就是所謂的移動污染源，這部分多多推廣電動車去解決，但是，充電站的設置卻進一步的限制了電動車的發展。施志昌指出，從104年至今年5月為止，台中市電動巴士從14台擴增至141台，而在民間的電動汽車方面，則從124大幅增加至1020台，可以看到電動車的增幅是非常大的，在這5年內，民間的電動小客車增加了8.23倍之多。施志昌也說，依據交通局的資料，中市不管是公共、委外、獲獎勵參與的停車場等共有292場，但是截自今年五月為止，才僅有109場的停車場擁有電動車的充電柱，也就是說公共停車場的充電柱覆蓋率僅37.32%左右，非常之低，但這109場共有222座充電柱，光是水湳智慧城中央停車場就佔了51座停車柱，而其餘的停車場內多數僅有一座充電柱。此外，從101年開始至今，環保局補助民間設置44座電動汽車充電站，絕大多數設置在市區，像是西屯就有17座，甲安埔就大甲3座。這些充電站分布的問題也進一步限制了車主換購電動車的可能。很顯然無法應付未來快速增長的需求。施志昌表示，電動車充電並不是所有地方、或是車種都可以像特斯拉一樣擁有快速充電站，但是像是停車充電的時間，車主就可以在附近消費等待充電完成，如果要普及充電站，可以先從公共停車場著手全面鋪設，並且增加要推廣之觀光景點附近充電站的數量，未來可以吸引這些車主到此充電時進一步增進在地消費。施志昌建議，日前就有請交通局製作智慧停車的查詢系統App，現在電動汽車充電站的資訊也可以智慧化，透過App，讓民眾可以快速查詢到哪裡有汽車充電站、使用情況為何、充電站是哪一種規格等，透過公有通路與查詢系統的建置，才能加速電動汽車的推廣與發展。交通局長葉昭甫表示，公有停車場建置電動車充電站，交通局每年編列經費加速擴建，目前擁有充電站的公有停車場已有109座，共222座充電柱；另有關電動機車充電站，交通局目前已與gogoro簽訂契約，提供28座公有停車場供廠商建置充電站，目前已完成送電啟用20座。為擴大充電站涵蓋率，交通局正與中華汽車(二輪機車)洽談，盼比照gogoro模式簽約，讓民眾充電更方便。環保局長吳志超指出，截至去年底，電動汽車充電站達437站，為六都第一，環保局今年持續編列210萬元補助機關、學校、公司行號、公寓大廈設置電動車輛充電站，新增電動汽車充電站達21站，充電站位置與相關資訊可上「台中ㄅㄨㄅㄨ網」查詢。