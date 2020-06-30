滿臉痘痘與便秘有關？中醫師：腸胃積熱將產生痤瘡

25歲的李小姐近期常加班熬夜，忙碌時三餐不固定還以零食及泡麵取代正餐，臉上冒出大量痘痘，心想反正戴口罩遮著看不到，沒想到下巴處持續冒新膿皰，近兩個月都不會消，最近更發現前胸口處也長了許多「紅痘」，抓一下還流出湯汁，李小姐趕緊到衛生福利部臺北醫院中醫科求助，希望能擁有雞蛋肌。中醫科賴博政醫師問診檢查告知李小姐，這些在臉上及胸口的痘痘是痤瘡，發炎性痤瘡一般長在面部T字部位、雙頰、下巴、胸口和背部，尤其夏季、悶熱潮濕的環境最容易發生，產生痤瘡是因為油脂腺分泌較旺盛，流汗後容易堵塞住毛孔。賴博政說明，痤瘡是因為身體處於上焦風熱、濕熱內盛的情況，或是吃太多油炸辛辣滋膩的食物，長期造成脾胃消化功能失調、腸胃道溼熱內盛，或是熬夜導致虛火上擾，好發族群以青少年居多，其中男性比女性多，飲食不正常、熬夜或睡眠不足、吸菸、肥胖、緊張、壓力大、思慮過重者及常常流汗未清潔乾淨者，更容易因為皮脂腺分泌異常導致毛囊與毛囊周圍的發炎產生痤瘡。賴博政指出，痤瘡病人中有五成是滿臉「痘」花的青少年，中醫會依照不同病因進行治療，通常調整作息飲食及搭配中醫治療就能改善，他也強調，要有光滑雞蛋肌，要先保持乾淨，任何好的治療方式都比不過建立良好的衛生習慣。針對受痤瘡困擾的外在保養，賴博政說，首先要選擇適合自己膚質的洗面乳來清潔，也要使用合適保養品，如果過度使用含油脂豐富的保養品，再加上天氣濕熱、清潔不乾淨，容易增加毛孔堵塞引發痘痘的機率。在生活作息方面，賴博政建議要天天排便，因為長期便秘者會因為腸胃積熱產生痤瘡，更要充足睡眠、飲食清淡，特別忌辛辣、油炸、滋膩的食物。最後，如果發現臉上或身上長痤瘡，賴博政也叮嚀，手部不乾淨的情況下不要碰觸痤瘡，也不能直接擠壓痤瘡，減少感染及痤瘡發炎擴大的機會。