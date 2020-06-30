中市失智老人共照　議員：資源分佈不均

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台中市現有9家失智共同照護中心及31家失智社區服務據點，民進黨議員林祈烽今(30)日質詢指出，共照中心和失智社區據點資源分配不均，中市29個區，僅有20個區有共照中心和據點，包括西屯等9個區是沒有設置服務據點，林祈烽要求，市長和衛生局要儘速加強失智社區服務據點的設立，讓近3萬名失智老人和家屬都能得到照顧和服務。中市議會總質詢最後一天，林祈烽和施志昌、鄭功進、楊典忠等議員，共同關心對於台中市失智老人的照護與服務資源問題林祈烽說，日前有民眾到服務處詢問西屯區有沒有失智老人的照護據點，服務處查詢後發現，衛生局官網提供了9家失智共照中心及31處失智社區據點，西屯區除了榮總醫院是共照中心外，竟然沒有任何一處的失智社區服務據點。林祈烽進一步清查，全市29區，不但西屯區沒有失智社區服務據點，大甲、大安、石岡、新社、和平、大雅、太平、霧峰等8個區也完全沒設點，林祈烽質疑，這些地區人口數加起來就有7、80萬人，怎麼連一處失智社區服務據點都沒有設立，市府在核准設立據點的門檻是不是很高？還是有什麼限制條件？衛生局長曾梓展說，全市失能老人包含失智老人約是8萬餘人，其中失智老人預估約有2萬9千多人，家屬不一定要把失智老人送到失智社區服務據點，包括長照的C據點還有一般的日照據點都可以提供服務，現在西屯區有2個日照中心及18個C據點都可以提供照護服務。曾梓展表示，9家共照中心要提供失智老人的一些鑑定和衛教服務，所以主要都是由醫院來申請，但長照機構要申請也是符合資格，只是目前沒有業者來申請，衛生局的態度是開放的；失智老人需要醫療照護，全市有22家的醫療院所都可以提供服務。林祈烽認為，市府在照護失智老人的工作上還要再加強，特別是宣導工作都沒做好，不僅在官網上查不到詳細的訊息說明，也沒有局長說明的這麼清楚。市長盧秀燕表示，關於宣導問題，市府要多改進，因為我們有這麼多好的設施，但網站都寫的很簡略，人家都看不懂，其實有很多東西都是共同運用，卻因沒有說明清楚，導致民眾不了解，她會拜託同仁表達要更清楚，做更好的導引，做好宣傳工作。