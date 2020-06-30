競選團隊名單出爐　李眉蓁：還有第二波名單

▲李眉蓁今上午8時20分到中正三路、民族路口向往來民眾問安拜票，爭取支持，不少路過民眾停下來比讚，為李眉蓁加油打氣。（李眉蓁競辦提供）

▲國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今(30)日一早在高雄商業中心區(中正、民族路口)進行路口拜票。（李眉蓁競辦提供）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今(30)日一早在高雄商業中心區(中正、民族路口)進行路口拜票。針對昨(29)日公布競選團隊，表示，這份名單是為了展現藍軍大團結，這段期間以來，大家心情都非常受挫，這幾天從提名到現在，到處去拜訪、請益，希望可以得到大家的支持。李眉蓁今上午8時20分到中正三路、民族路口向往來民眾問安拜票，爭取支持，輔選團隊在現場高喊「高雄要進步、別走回頭路」、「最年輕的市長候選人李眉蓁」，不少路過民眾停下來比讚，為李眉蓁加油打氣。李眉蓁公布競選團隊名單，其中有兩位成員前韓市府成員新聞局長鄭照新、林鼎超也分別擔任發言人及青年團團長；對此，李眉蓁表示，這份名單是為了展現藍軍大團結，這段期間以來，大家心情都非常受挫，這幾天從提名到現在，她就是到處去拜訪、請益，到處去，希望可以得到這些大老的支持。對於名單裡有兩位韓市府首長，李眉蓁說，名單從總幹事開始，幾乎都是六、七、八年級生，主要就是年輕化；此外，他們當初也是找來幫忙韓國瑜的，這樣的青年有很多理想抱負，當初只是找來市府團隊，也不算就叫做韓團隊，所以她希望再給他們機會發揮。對於名單沒有蔣萬安，李眉蓁說，這只是第一波名單，第一波名單主要以高雄在地為主，現在立法院還在開會，所以就先不公布其他名單，到時候如果有需要，再進行第二波的名單。對於對手陳其邁今天掃街拜票行程與民眾「跳恰恰」、「唱紅豆」。李打趣說這是「紅豆２.０」，也建議陳可以換首新歌，至於跳恰恰的話可以唱「愛情的恰恰」；針對大型賽事舉辦期程質疑，李眉蓁強調爭辦國際賽事的方向不變，之所以希望爭取國際賽事，是為了提高高雄城市知名度，相信市民朋友能夠理解與支持，也希望話題告一段落。對於傳王金平推薦她給黨中央提名參選市長，李眉蓁未正面回應，僅表示因為時間的關係，她希望大家都能支持她，這次終於有這樣的機會參選，相信王院長也是非常支持年輕人的。