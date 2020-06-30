台中連開20槍男子落網6人送辦　掃除「慶記之都」污名

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▲第六分局警方逮捕酒後連開20多槍的嫌犯(圖/警方提供 )

台中市議員陳世凱 、林德宇、林祈烽、施志昌等29日質詢指出市區24日有人駕車開槍掃射20多槍，盧市府卻一問三不知台中市警六分局今(30)日上午於台中市西屯區逮捕蔡姓主嫌及劉姓共犯，加上日前逮獲的4名同夥，共6名嫌犯全數落網，起出2把制式手槍，蔡嫌供稱「因當晚飲酒後情緒不穩致對空開槍。」蔡姓嫌等人24日從西屯區台灣大道某酒店返家途中，情緒高漲之餘竟朝車外連開20多槍，台中市第六分局與刑事警察大隊於案發後立即成立專案小組，並報請臺中地檢署叔股林依成檢察官指揮偵辦，於6月24日先行尋獲棄置之作案車輛並查扣，6月25日拘獲同車共犯林姓及陳姓男子等2人到案，復於29日追查在逃犯嫌藏匿之相關處所並執行搜索，查扣協助藏匿逃亡之涉案自小客3輛，並拘提協助蔡姓主嫌藏匿逃亡之友人張姓、高姓男子等2人到案。今(30)日8時10分，專案小組在西屯區拘提蔡姓主嫌及劉姓共犯2人到案，起獲作案制式手槍2把，蔡姓主嫌供稱「因當晚飲酒後情緒不穩致對空開槍，作案過程均為個人所為」。警詢後將蔡姓等6名嫌犯移送臺中地檢署偵辦。警方澄清，市長對本市治安一向極為重視，並指示絕不容許不法行為挑戰公權力，統計自109年1月至6月28日止，臺中市槍擊案發生數為六都最低，且較去年同期減少，另每十萬人口全般刑案發生數及暴力犯罪發生數都是六都最低，治安已顯著改善。108年緝毒、打詐、掃黑工作成效及安居專案，均為六都第一，成效良好，早年所謂「慶記之都」實已不復存在，亦不符現況。