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黑吃黑搶毒開槍1人中彈　現場查獲長短槍及毒品

記者郭凱杰/高雄報導-2020-06-30 15:53:49
▲高雄市苓雅區憲政路停車場本月23日發生一起毒品交易開槍案，警方今天上午在鳳山區某大樓逮獲陳姓主嫌及2名友人，現場起獲1枝散彈槍、2把手槍及一批子彈。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.30）
高雄市苓雅區憲政路停車場本月23日發生一起毒品交易開槍案，高市警局苓雅分局今（３０）日宣布破案，警方今天上午在鳳山區某大樓逮獲陳姓主嫌及2名友人，現場起獲1枝散彈槍、2把手槍及一批子彈，並當場查獲許多安非他命，目前已將3嫌帶回，全案依殺人未遂等罪嫌查辦中。

▲高雄市苓雅區憲政路停車場本月23日發生一起毒品交易開槍案，警方今天上午在鳳山區某大樓逮獲陳姓主嫌及2名友人（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.30）
▲高雄市苓雅區憲政路停車場本月23日發生一起毒品交易開槍案，警方今天上午在鳳山區某大樓逮獲陳姓主嫌及2名友人（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.30）
根據警方調查，6月23日凌晨2點多，陳姓男子（38歲）與許姓男子（25歲），相約在高雄市苓雅區憲政路某停車場疑交易毒品，雙方衝突後，陳涉嫌持手槍對許開槍，與陸姓、鐘姓2名同夥搶走許的K他命毒品。警方獲報，23日下午分別在仁武汽車旅館逮獲陸、鍾2男，昨天又在前鎮區逮獲張男，今上午警方又前往鳳山區陳姓主嫌承租處逮獲陳男，並起獲1枝散彈槍、2把手槍及子彈30發，全案擴大偵辦中。

▲▲警方前往鳳山區陳姓主嫌承租處逮獲陳男，並起獲1枝散彈槍、2把手槍及子彈30發，全案擴大偵辦中。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.30）
▲警方前往鳳山區陳姓主嫌承租處逮獲陳男，並起獲1枝散彈槍、2把手槍及子彈30發，全案擴大偵辦中。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.30）
苓雅分局表示，陳姓主嫌與張、陸及鍾等4名男子，本月23日凌晨2點在憲政路停車場與25歲許姓男子毒品交易，雙方因故爆發口角扭打，陳嫌等人涉嫌持槍朝許男左右大腿連開3槍後逃逸，許男中彈受傷自行到大同醫院就醫，醫護人員發現是中彈傷痕，馬上報警。

 

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