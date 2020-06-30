雲林監獄推動受刑人自主監外作業　自立更生、回饋社會

▲雲林監獄舉辦受刑人自主監外作業推廣說明會。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.30）

法務部矯正署擴大推動受刑人自主監外作業政策，使表現良好且符合條件之即將出監受刑人，日間得以自主外出工作，在無戒護警力情形下投入職場作業，培養受刑人自立更生能力，雲林監獄今（30）日下午舉行受刑人自主監外作業推廣說明會。今日推廣說明會在雲林監獄的教誨堂舉行，並邀請有七家農牧及光電業廠商代表，蒞監與受刑人座談交流並鼓勵。除此，該監安排了正在從事自主作業的受刑人與已出監更生人分享自主監外作業經驗，以過來人身分鼓勵尚在監內的「同學」積極投入自主監外作業的行列；另邀請到雲林縣政府農業處、勞工處及勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心等在地公部門代表蒞監勉勵，以響應此次活動。典獄長林憲銘表示，難得可以以如此正式、公開的場合，來向外界說明本監自主監外作業辦理情形。一開始推動時，外界為我們上一個大問號﹕「真的可以做嗎﹖」面對外界的質疑，我們只能抱持正面態度，小心謹慎推動。到目前為止，本監已累積2000人次以上的出工、200萬元以上的酬勞收入。而且我們也配合雲林縣的特色，與農業相關廠商合作，解決農業缺工問題。而雲林地區建置了全省數一數二面積的太陽能發電廠，因此我們亦尋求太陽能光電廠商合作，投入人力，如此努力推動，無非是想要讓受刑人於監內就能先適應社會正常生活，以減低出監再犯風險，達到減少社會治安問題的最終目標。