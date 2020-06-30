雲縣手語翻譯視訊開辦　每周開放三日翻譯服務

▲陸續開辦了「手語翻譯服務」及「同步聽打服務」，協助聽障朋友。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.30）

雲林縣政府今（30）日在雲林縣身心障礙福利服務中心舉辦雲林縣手語翻譯視訊服務開辦，現場並示範如何使用手語翻譯視訊服務；縣長張麗善表示，雲林縣近年透過公益彩券盈餘分配款的挹注，培養了一批優秀的手語翻譯員及同步聽打員，陸續開辦了「手語翻譯服務」及「同步聽打服務」，協助聽障朋友於就醫、洽公、參加會議或活動時清楚獲得相關訊息。目前服務時間為一、三、五早上9點至12點、下午2點至5點。張麗善指出，考量縣內手語翻譯員大多分佈於山線地區，且需事前預約才能派員服務，當沿海地區聽語障者有急需時，恐無法即時提供協助，因此具備即時性、便利性的手語視訊翻譯服務就顯得格外重要，縣府於今年起委託社團法人聽語障福利協進會開辦「手語翻譯視訊服務」，讓有需要的聽障朋友只要在服務時間內撥打視訊服務窗口的line，就可立即透過手語翻譯人員與其他人員進行溝通，對於現在幾乎人人都有智慧型手機的年代，是非常方便的服務。社團法人聽語障福利協進會吳本洋理事長表示，手語翻譯視訊服務真的很方便，以前如果臨時有需求，多只能請人幫忙打電話轉達，若突發狀況來不及申請手語翻譯，就只能使用筆談，隨著視訊服務的設立，許多住在偏遠鄉鎮的聾人只要拿起手機，就可使用視訊服務，讓距離不是問題，透過手語翻譯、同步聽打和視訊服務，讓社會可以看見聾人的聲音，希望未來服務能夠普及，打造一個真正的無障礙環境。縣府社會處長林文志表示，目前手語翻譯視訊服務約有10位手語翻譯老師，服務時間為每週一、三、五，在張縣長的支持下，未來將擴大服務時間為週一到週五，社會處會持續培訓更多師資，投入手語聽打及翻譯服務 ，更即時並擴大服務聽語障朋友。林文志進一步提醒，為了保障聽障朋友獲得資訊的權益，希望大家在辦理活動或記者會時，都能申請手語翻譯服務或同步聽打服務，以協助聽語障朋友即時獲得資訊與表達意見，為自己爭取權益，這是聽障朋友參與公共事務的基本權益，並可增加其社會參與的機會。