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監察委員7月1日將巡察阿里山鄉　並受理民眾陳情

記者陳惲朋／嘉義報導-2020-06-30 17:10:58
▲監察委員王美玉等人7月1日將到嘉義縣巡察，並受理民眾陳情。（圖／記者陳惲朋攝）
監察院監察委員王美玉、瓦歷斯．貝林等兩人，明（1）日將率巡察秘書謝季珍秘書、呂孟樺秘書、李展其秘書等人，到嘉義縣阿里山鄉巡察地方機關，下午3:30到4:30安排在阿里山鄉公所2樓的庇護所，將接受民眾陳情。

嘉義縣政府表示，為安排與接待民眾陳情的相關事宜，有意陳情的民眾，可預先向阿里山鄉公所登記，或到嘉義縣政府綜合規劃處檔案下載區，下載陳訴書格式。

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